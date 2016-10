Zum sechsten Mal geht am Samstag der NV Citylauf in der St. Pöltner Innenstadt über die Bühne. Für die Knirpse, Kinder, Schüler und Jugendlichen gibt es eigene Läufe, die Hauptläufe führen wieder über fünf beziehungsweise zehn Kilometer, gestartet wird traditionell am Rathausplatz.

„Die wunderbare Innenstadt in der Dämmerung zu durchlaufen, ist ein einzigartiges Erlebnis“, freut sich auch OK-Chefin Christine Hauer auf das Großevent inmitten der Landeshauptstadt. Einziger Wermutstropfen in der Vorbereitung ist das leider heuer parallel angesetzte Beislfest. Der Obmann der Sektion Union Leichtathletik, Gottfried Lammerhuber, beklagt dadurch doch einen immensen Mehraufwand punkto Organisation und Durchführung. „Dabei haben wir unseren Termin bereits im Mai mit der Stadtgemeinde fixiert und sehen uns nun mit Menschenmassen in der Innenstadt konfrontiert“, ist Lammerhuber entsetzt, stellt sich aber dieser Herausforderung und freut sich, dass es eine Woche vor der Veranstaltung schon über 600 Anmeldungen gibt.

Bis Dienstag um Mitternacht kann man sich auf www.fitlike.at noch online anmelden, danach bis eine Stunde vor jedem Lauf direkt am Rathausplatz im Festzelt, das es natürlich auch heuer wieder geben wird. „Es wird eine Menge los sein in der Stadt“, ist sich Lammerhuber sicher.