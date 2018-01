Silberbauer siegte bei 4-Städte-Crosscup in St. Pölten.

Tolles Laufwetter und gute Bodenbeschaffenheit fanden die Läuferinnen und Läufer beim heutigen 2. Lauf zum diesjährigen >P3tv 4-Städte-Crosscup 2018< rund um den Ratzersdorfer See vor. Die engagierte Laufgruppe der Naturfreunde St. Pölten freute sich über zahlreiche Laufbegeisterte und organisierte mit Routine und viel Einsatz eine gelungene Veranstaltung.

Knapp 165 Sportlerinnen und Sportler beim Hauptlauf und 40 beim Schülerlauf kamen zum Crosslauf nach St. Pölten, welcher gemeinsam mit Krems, Amstetten und dem Finale in Melk, den 4-Städte-Crosscup 2018 ausmacht. Beim Hauptlauf musste für die Distanz von 6000 m der See 4 Mal umrundet werden, beim vorher ausgetragenen Schülerlauf eine Strecke von 1500m bewältigt werden.

Gesamtschnellster bei den Herren war in diesem Jahr Andreas Silberbauer vom RC Griesk./ASICS Frontrunner mit der Siegerzeit von 21:11. Knapp dahinter kam der Sieger des ersten Crosslaufes - Martin Hofbauer vom team2run - in der Zeit von 21:20. Dritter am heutigen Tag wurde Thomas Heigl von Kolland Topsport.

Bei den Damen ging der Tagessieg erneut an die Siegerin von Krems, Franziska Füsselberger von SKG Welser Profile, mit der Siegerzeit von 23:38. Sehr gute Zweite wurde Birgit Schalkhammer aus Langenrohr mit der Zeit von 23:58. Den 3. Platz bei den Damen erreichte heute Susanne Aumair vom RC Griesk./ASICS Frontrunner in 25:25.

Im Schülerlauf konnte sich Klemens Oberleitner von RATS Amstetten SU vor Stefan Scheiflinger vom USKO Melk durchsetzen. Er siegte in der Endzeit von 05:12 über die 1500m. Dritter Schüler wurde Tilen Dorninger vom RATS Amstetten SU. Beste Schülerin wurde Nicole Bauer vom Tri Team Chaos NÖ als gesamt 8. und in der Zeit von 06:06.

Der nächste Cup-Lauf findet am 18. Februar in Amstetten statt, das Finale mit der Cup-Gesamtwertung und großer Preisverlosung am 4. März in Melk.