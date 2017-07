Die österreichischen Staatsmeisterschaften für die Leichtathletinnen der Union St. Pölten die sensationelle Ausbeute von sieben Titel. Das „Tüpfelchen auf dem i“, nämlich die angestrebte Verbesserung des österreichische Rekords mit der 4x100-Meter-Staffel der Damen, wollte aber um drei hundertstel Sekunden nicht gelingen.

Erfolgreichste Athletin dieser Staatsmeisterschaften war St. Pöltens „Sprintqueen“ Viola Kleiser mit drei Goldenen. Die schnellste Frau Österreichs sprintete über 100 Meter in 11,52 Sekunden zum Sieg und verfehlte dabei ihre eigene österreichische Jahresbestleistung nur um eine Hundertstel. Noch besser machte es Kleiser über die doppelte Sprintdistanz, auf der sie beim Sieg ihre Bestleistung auf starke 23,66 Sekunden steigerte. Am Silberrang landete hier Mehrkämpferin Ivona Dadic, die ihren Hausrekord auf sensationelle 23,69 Sekunden pulverisierte. „Viola hat damit ziemlich sicher die Qualifikation für die Universiade Ende August in Taipeh geschafft“, freute sich Union-Obmann Gottfried Lammerhuber.

Uraltrekord um nur drei Hundertstel verpasst

Mit einem wahren „Dream-Team“ ging die St. Pöltner Frauenstaffel danach daran, den 40 Jahre alten österreichischen Rekord über 4x100-Meter zu verbessern. Über Startläuferin Eva Wimberger kam der Stab perfekt zu Viola Kleiser, die in der Kurve an Beate Schrott übergab, welche das Staffelholz dann leider suboptimal an Schlussläuferin Ivona Dadic überreichte. Man siegte zwar souverän in tollen 45,91 Sekunden, auf den Uralt-Rekord fehlten jedoch läppische drei Hundertstel.

EM-Silbermedaillengewinnerin Ivona Dadic befindet sich gerade in der Intensivvorbereitung auf den WM-Siebenkampf Anfang August in London und absolvierte daher am Sonntag einen Vierkampf aus Kugelstoß, Hürdenlauf, 200 Meter und Hochsprung. Neben der sensationellen Zeit über 200 Meter konnte Dadic mit ihrem Sieg im Kugelstoß (14,44 Meter) ebenso ihre Bestleistung verbessern wie mit 13,70 Sekunden im 100-m-Hürden-Vorlauf. Im Hochsprung landete die 24-Jährige mit 1,83 Metern am Silberrang. „Der Mini-Mehrkampf hat seinen Zweck erfüllt, ein super Test für die WM“, freute sich Dadic.

Für einen weiteren Staatsmeistertitel sorgte Beate Schrott über 100-m-Hürden. Die Olympiafinalistin siegte vor den Augen ihres Lebensgefährten, Doppelolympiasieger Christian Taylor aus den USA, in 13,43 Sekunden. Knapp hinter Schrott am zweiten Rang landete mit Teamkollegin Eva Wimberger (13,72 Sekunden) ebenfalls eine Sprinterin der Union St. Pölten.

Eine weitere tolle Talentprobe lieferte U-18-Athletin Lena Pressler über 400-m-Hürden ab. Die 16-jährige St. Veiterin, die das BORGL St. Pölten besucht, holte sich in 61,61 Sekunden souverän ihren ersten Staatsmeistertitel der allgemeinen Klasse. Pressler vertritt vom 23. bis 29. Juli Österreich bei den Olympischen Jugendspielen im ungarischen Györ. Sie kam direkt von der Einkleidung und zwei Medientagen aus Spital am Pyhrn angereist.

Ihren Staatsmeistertitel aus dem Vorjahr verteidigen konnte Carina Schrempf. Sie gewann einen spannenden 800-Meter-Lauf dank ihrem starken Schlusssprint. Über 400 Meter holte sie ebenso Silber, wie Agnes Hodi im Stabhochsprung. Hodi ging zwar als Topfavoritin in den Wettkampf, konnte mit 4,05 Metern auch überzeugen, musste sich jedoch am Ende ihrer Dauerkonkurrentin Brigitta Hesch (4,15 Meter) geschlagen geben.