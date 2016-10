In Abwesenheit von Obfrau Michaela Rudolf, die in Barcelona einen Ironman bestritt und in 9:33 Stunden als sechstbeste Profifrau finishen konnte, ging der Sturmlauf des LCU Pyhra in Szene. Rudolf verpasste dabei eine Hitzeschlacht, bei der ihre Traithlonkollegin und Freundin Simone Fürnkranz wieder der Star war. „Ich bin zwar schon in der Winterpause, aber den Lauf in Pyhra schiebe ich auch ein, wenn Michi nicht da ist“, stellte die 37-jährige Läuferin vom TriTeam NÖ mit 23,22 Minuten die beste Zeit bei den Frauen auf. „Aber die Hitze war unglaublich“, verlangte das Rennen auch der Modellathletin alles ab.

Völlig unbeeindruckt von der Tempertaur blieb nur der Wilhelmsburger Dachdecker Andreas Stöckl. Nach dem zweiten Platz im Vorjahr feierte er heuer einen klaren Start-Ziel-Sieg in der fantastischen Zeit von 20,57 Minuten.

„Die Gegner lauern immer auf Schwächen, aber ich wusste, dass es ein Lauf gegen die Uhr wird, wenn bei mir alles stimmt“, strahlte er. Nachsatz: „Heute unter 21 Minuten zu bleiben, war echt stark von mir.“