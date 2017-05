Gleich bei der ersten großen Meisterschaft des Jahres gab es für die Union St. Pölten eine historische Goldmedaille zu bejubeln! Bei den Langstaffelmeisterschaften in Mürzzuschlag holte erstmals in der Geschichte eine St. Pöltner Damenstaffel auch über 4x400-Meter, also vier Stadionrunden, den Staatsmeistertitel.

Mit dem neuen Vereinsrekord von 3:53,99 Minuten holte sich das Quartett Julia Kickinger, Viola Kleiser, Lena Pressler und Carina Schrempf klar vor der Staffel der DSG Wien die Goldmedaille. „Die Siegerzeit war auch zugleich die schnellste Zeit einer niederösterreichischen Frauenstaffel über diese Distanz seit 27 Jahren“, freute sich Sprintcoach Daniel Stehlik.

„Die Tatsache, dass mit Lena Pressler eine 16-jährige Debütantin am Start war und Startläuferin Julia Kickinger mitten im Maturastress steckt, macht diese Leistung noch wertvoller“, freute sich Obmann Gottfried Lammerhuber über den ersten Staatsmeistertitel der noch jungen Leichtathletik-Saison ganz besonders.

Zugute kam den St. Pöltnerinnen auch die Disqualifikation der schnellsten Staffel des Tages. Die TGW Zehnkampf-Union, die im anderen Lauf als die St. Pöltnerinnen am Start war, freute sich nur kurz über einen oberösterreichischen Landesrekord, denn sie wurde wegen Behinderung einer anderen Staffel disqualifiziert.