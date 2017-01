Bei den Rennen in St. Corona und St. Kathrein sind die Bezirksfahrer wieder um ÖSV-Punkte gefahren. An vier Siegen in Folge von Florian Lengl konnten aber auch sie nichts ändern.

„Der Fahrer vom SC Corona fährt in der Form seines Lebens und somit von Sieg zu Sieg“, muss auch Thomas Wieseneder von den Frankenfelser Skicracks bewundernd zur Kenntnis nehmen. Obwohl die Bezirksfahrer wie Jürgen Korner (Hainfeld), der nach einer Knie-OP wieder um Punkte kämpft, Franz Gonaus, der weiterhin konstant Top-10-Ergebnisse einfährt, oder Wilhelmsburgs Toni Wicho, der in St. Corona sein bestes Saisonergebnis erbracht hat, alles gegeben haben, war der Lokalmatador unbezwingbar.

Auch am zweiten Tag, an dem der Tross einen Berg weiter nach St Kathrein übersiedelt war, änderte sich an der Spitze nichts. Wieseneder, der nach dem Materialwechsel von Rossignol zu Fischer seine Latten immer besser in den Griff bekommt, und Gonaus legten solide Läufe in den sehr aggressiven, kalten steirischen Schnee. Ihr ÖSV-Punktekonto konnte so zwar verbessert werden, das Podium, welches in Hinblick auf die anstehenden Heimrennen näher rücken sollte, blieb aber in steirischer Hand. Auch SCU-Jungstar Dominic Haider konnte mit zwei Top-10-Resultaten daran nichts ändern.

„Lengl ist der Mann, den es auch kommendes Wochenende bei den vom SCU Frankenfels veranstalteten ARS-ÖSV-Riesentorläufen in Lackenhof zu schlagen gilt“, weiß Wieseneder.