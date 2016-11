Großartiger Abschluss einer überaus erfolgreichen Saison: Beim Heimrennen in St. Pölten vor fantastischer Kulisse feierte Michael Kogler aus Pyhra im international stark besetzten ORM-Finale bei der Waldviertel-Rallye einen klaren Sieg in der 2WD. Das UNIOR Racing Team Austria seines Vaters Gottfried blickt somit auf die erfolgreichste Saison der Teamgeschichte zurück.

Michael Kogler absolvierte heuer in seinem UNIOR Citroen DS3 R3 satte 13 Rallyes, davon sechs im Ausland. Die Ausbeute dabei ist gewaltig. Der Pilot gewann die Gesamtwertung in der NÖ Rallye Trophy, wurde Vizemeister in der Austrian Rallye Challenge (mit Abstand bestplatziertes 2WD-Team), Dritter in der Gesamtwertung des Mitropa Cup 2WD (inoffizielle Rallye-Europameisterschaft für private Teams) und jetzt eben auch noch Sieger in der ORM2WD bei der Waldviertel-Rallye und der dazugehörende Klassensieg.

Michael Kogler kam top motiviert ins Waldviertel, schließlich war es seine erste Schotter-Rallye in diesem Jahr – und mit Jenny Hofstädter kann eine neue Copilotin an Bord der „rasenden Werkzeugkiste“. Den Sieg fixieren konnte er aber erst bei der abschließenden 24 Kilometer langen Powerstage. Fast eine Minute Vorsprung auf den Führenden reichten aus, um das Blatt zu wenden und mit 23,1 Sekunden Vorsprung den ersehnten Sieg feiern zu können.