Letzte Woche finishte der St. Pöltner Stefan Hackl vom Racerholix-Rennteam das Etappenrennen Epica Atacama. „Die Wüste in Chile ist der trockenste Fleck der Erde und dort ein Mountainbike-Rennen zu fahren, ist eine extreme Herausforderung“, erzählt der St. Pöltner Langstreckenspezialist.

Mit 500 Kilometern an sechs Tagen gehört der Bewerb in der Atacama zwar sicher nicht zu den längsten, aber trotzdem zu den härtesten Mountainbike-Rennen auf der Welt. „Schon die erste Etappe hatte es gleich richtig in sich, denn von insgesamt 84 Kilometern führten 75 bergauf und das war selbst für mich als Bergspezialisten eine Tortur“, schildert Hackl. „Neben der Hitze hat auch der sandige Untergrund richtig Körner gekostet.“

Auftakt verlief gleich vielversprechend

Hackl konnte trotzdem an der Spitzengruppe dran bleiben und erst als am längsten Anstieg die Entscheidung fiel, musste er einen Fahrer ziehen lassen. „Doch in der Verfolgergruppe gab ich im Finish nochmals ordentlich Gas und so habe ich mir den zweiten Platz gesichert“, war Hackl mit dem Tourauftakt zufrieden.

Der erfolgreiche Einstand gab dem Racerholix-Racer viel Selbstbewusstsein und daher konnte er auch auf der zweiten Etappe vorn mitmischen. Ein 25-km-Anstieg zu Beginn sprengte gleich das Feld, doch Hackl konnte sich erneut in der Spitzengruppe halten. „Die letzten Kilometer bis auf 2700 Meter Seehöhe waren dann flacher und der Wind blies erbarmungslos, sodass ich reißen lassen musste“, schildert Hackl, der dann zwar bei der Abfahrt den Rückstand nochmals reduzieren, aber die Lücke nicht mehr ganz schließen konnte. Dadurch war er dann als Solist auf der abschließenden Flachpassage auch chancenlos. „Diese Etappe ist mit Rang vier unglücklich gelaufen und hat auch viel Kraft gekostet“, war Hackl im Ziel unzufrieden. Er ahnte da schon, dass sich dies in der dritten Etappe wohl rächen würde.

Zwar begann auch der dritte Renntag mit einem steilen Anstieg, auf dem sich Hackl noch „pudelwohl“ fühlte, doch dann kam ein langer Dünenabschnitt. Die Hitze und der tiefe Sand setzten dem St. Pöltner ordentlich zu. Als ihm auch noch ein Navigationsfehler unterlief, war die Chance auf den Gesamtsieg dahin und selbst das Podium in seiner Altersklasse — erklärtes Ziel zu Beginn — in weite Ferne gerückt. „Ich habe an diesem Tag einfach keinen Rhythmus in den Laufpassagen gefunden“, hatte Hackl die Gesamtwertung abgeschrieben und wollte auf den letzten langen 120-Kilometer-Etappen des Bewerbs vor allem Tageserfolge einfahren.

Mit einer ordentlichen Portion Ärger aber auch Speed machte sich sein Einsatz schon auf der vierten Etappe bezahlt — Rang drei im Zielsprint. Und der fünfte Abschnitt sollte ihm dann so richtig liegen. „Lange Anstiege und kaum Sandpassagen waren für mich ideal, um Zeit im Klassement gut zu machen“, gab er alles. „Ich war ständig am Limit, verbesserte mich Minute um Minute und meine Beine schienen immer besser zu werden.“

Nach Fehler die Verfolger im Nacken

Und so ging Hackl mit lediglich einer Minute Rückstand auf den Dritten seiner Altersklasse voller Kampfgeist in die letzte Etappe. In dieser hielt er sich, im Gegensatz zu seinen Alterskonkurrenten, in der Spitzengruppe. Der dritte Gesamtrang schien schon zum Greifen nah. Doch erneut kostete ein Navigationsfehler bei einem schwierig zu fahrenden Wüstenabschnitt Zeit. Hackls Verfolger waren wieder da und ein Nervenkrieg begann.

„Wir belauerten uns und ich wusste, dass ich ohne eine entscheidende Attacke nur Vierter werden würde“, sah er sich vor dem letzten Anstieg gezwungen, an die Spitze der Gruppe zu gehen. „Dann gab´s nur mehr Vollgas!“

Erst oben erlaubte sich Hackl einen Blick zurück, nur um festzustellen, dass der knappe Vorsprung noch immer nicht reichen würde. „Daher bin ich den letzten flachen Kilometer bis zur Ziellinie einfach wie ein Zeitfahrer weiter im roten Bereich gefahren“, rechnete er aber nicht mehr mit einer Medaille.

Doch obwohl Zeitfahren absolut nicht sein Metier ist, stellte Hackl im Ziel fest, dass die Verfolger nicht mehr zu sehen waren. „Völlig erschöpft begann für mich das bange Warten und tatsächlich, als sie auftauchten, war die Zeit für sie auch schon abgelaufen und der Rest war pure Freude über Rang drei“, strahlt Hackl über den Podestplatz.

Damit verabschiedet sich das Racerholix-Team in die Winterpause, ehe es im Februar für Hackl zu einem weiteren Ultra-Etappenrennen nach Südafrika geht.