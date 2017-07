Das Organisationsteam arbeitet bereits seit Wochen auf Hochtouren, denn am 29. Juli wird ein ganz besonderes Event in Szene gehen: der 10. Wilhelmsburger Stadtlauf! Anlässlich dieses Jubiläums hat die Stadtlauf-Crew keine Mühen gescheut und wartet mit gewohnt hoher Qualität und Rundum-Service für Läufer und Fans auf.

Zu diesem ganz besonderen Anlass hat sich das Stadtlauf-Team einige ganz besondere Schmankerl überlegt. So wird es heuer brandneue Siegerpokale geben. Während den Tagesschnellsten neu designte Nirosta-Pokale winken, haben die Organisatoren für die Sieger der Wilhelmsburger Stadtmeisterschaften auf Tradition gesetzt, wie Laufinitiator Günther Dörflinger verrät: „Wir haben nach etwas gesucht, das zur Geschichte der Stadt passt. Also musste es Porzellan sein.“

In den bisherigen neun Auflagen seit der Premiere im Jahr 2008 warennicht weniger als 4500 Laufbegeisterte aller Altersklassen in Wilhelmsburg am Start, es ist also wahrscheinlich, dass heuer die 5000er-Marke geknackt wird. Für die Organisatoren kein Problem, denn die Infrastruktur ist bestens, und auch für eine große Anzahl von Startern mehr als ausreichend.

Beim 10. Wilhelmsburger Stadtlauf, der wie immer parallel zum Parkfest der Stadtkapelle Wilhelmsburg in Szene gehen wird, gibt es heuer für alle Starter – abgesehen vom bereits legendären Startersackerl, das von Hans-Peter Steyrer samt Team liebevoll zusammengestellt wird – noch ein zusätzliches Goodie.

Details verrät Dörflinger aber noch nicht: „Zum Jubiläum wollen wir mit allen Läufern ein tolles Fest feiern und sie für ihre Treue belohnen“, ist Dörflinger voller Vorfreude. Die Voranmeldung für den Stadtlauf läuft bereits auf Hochtouren. Wie immer ist der Start für Knirpse, Kinder und Jugendliche gratis.

Infos und Voranmeldung auf www.stadtlauf-wilhelmsburg.at.