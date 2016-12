Niederösterreich gilt seit jeher als „Snowboardland“ Nummer eins in Österreich: Auf dem Pitztaler Gletscher wurden am vergangenen Mittwoch und Donnerstag zwei Snowboardcross-Europacup-Läufe ausgetragen. Gleichzeitig wertete der ÖSV das erste Rennen der neuen Saison gleich als österreichische Staatsmeisterschaft.

Platz fünf im Europacup eine Sensation

Bei den Damen wiederholte Kristina Neussner (Union Trendsport Weichberger) ihren Sieg aus der Vorsaison. Schwester Katharina landete auf Rang vier. Pia Zerkhold (NÖ Snowboardbase) sorgte als Zweite für einen niederösterreichischen Doppelsieg, Dritte wurde die Vorarlbergerin Victoria Boric.

Kristina Neussner war die einzige ÖSV-Dame, die sich im Europacup fürs Finale der Top 16 qualifizieren konnte und am Ende Rang 14 belegt hat. „Mein bester Lauf ist mir heute im Training gelungen, die Qualifikation und das Rennen sind dann nicht mehr nach meinen Vorstellungen gelaufen. Aber es überwiegt die Freude über den Gewinn des Meistertitels“, meinte sie.

Bei den Herren siegte, im mit 134 Startern aus 23 Nationen besetzten Europacup, der Spanier Lucas Eguibar vor dem neuen Staatsmeister Julian Lüftner (Tirol) und Anton Lindfors (FIN). Jakob Dusek (Trendsport Weichberger) schaffte es als Jüngster im Feld immerhin auf Rang neun. Somit führt er auch die internationalen Reihung der Jahrgänge 1996 und jünger an.

Eine Sensation brachte das zweite Rennen am Donnerstag. Sowohl Kristina Neussner als auch Dusek gewannen in der ausschließlich in Vierer-Heats und ohne Qualifikation ausgetragenen Konkurrenz jeweils das kleine Finale und landeten im Europacup als beste Österreicher auf Rang fünf. Der frischgebackene Cross-Staatsmeister Julian Lüftner erreichte als zweitbester Österreicher Platz 13 und der junge Marco Dornhofer (UTW) fuhr auf Platz 33.

„Schade, dass nicht das zweite Rennen als österreichische Meisterschaft gewertet wurde, denn dann wäre Jakob Staatsmeister und auch bei den Damen hätte die Reihung anders ausgesehen: Nach Kristina Neussner (5. in der Europawertung), wären Hannah Kocher und Katharina Neussner (13.) auf dem Siegerpodest gestanden“, war Trendsport-Obmann Erik Wöll aber auch so sehr zufrieden.

„Dusek zeigte nicht nur fahrerisch, sondern auch kämpferisch eine tadellose Leistung und rollte in einigen Läufen mehrmals das Feld von hinten auf“, lobt Wöll. So auch im kleinen Finale, in dem er mit beherzten Aktionen vom dritten noch auf den ersten Rang vorstieß. „Natürlich wäre ich gern im Finale um den Sieg gefahren, aber auch der fünfte Platz ist bei diesem starken Feld ein sehr gutes Resultat. Mit dem gestrigen neunten Rang in der Qualifikation habe ich auch gezeigt, dass der Grundspeed passt. Die gute Arbeit in der Vorbereitung hat hier schon Früchte getragen“, freut sich Dusek.

Kristina Neussner bestätigte mit Rang fünf erneut ihren Sieg bei der österreichischen Meisterschaft. „Ich bin mit meinen Leistungen an beiden Tagen zufrieden. Heute wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Ich bin auf dem richtigen Weg.“ Es gewann die Australierin Belle Brockhoff vor der Kanadierin Carle Brenneman und der Französin Sarah Devouassoux.

Die Cross-Rennsaison wird fortgesetzt mit dem Weltcup im Montafon und dem Europacup in Val Thorens (FRA). Beide Rennen finden zeitgleich am 15. Dezember statt. „Wer wo startet, muss noch vom ÖSV entschieden werden, aerb in Summe werden sechs Niederösterreicher an den Start gehen“, weiß Wöll.