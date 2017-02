Am Wochenende fanden im Wiener Ferry-Dusika-Stadion die österreichischen Meisterschaften im Hallen-Mehrkampf statt. Highlight war der Fünfkampf der Frauen mit Ivona Dadic. Die für Union St. Pölten startende Olympionikin konnte den erst drei Wochen alten österreichischen Rekord von Verena Preiner auf starke 4520 Punkte verbessern.

Dadic startete mit einer persönlichen Bestleistung über 60 Meter Hürden gut in den Wettkampf und hatte nur beim Kugelstoßen eine kleine technische Schwäche. Mit einem starken Weitsprung und 800 Meter holte sie dann den Rekord. Mit dieser Leistung setzte sie sich auch an die zweite Stelle der aktuellen Hallenweltrangliste, vor Verena Preiner (4486) und hinter der Ukrainerin Alina Shukh (4550).

„Das war eine gelungene Generalprobe für die Hallen- Europameisterschaft — meine Form stimmt“, weiß Dadic aber auch, dass noch etwas Arbeit vor ihr liegt. Doch klar überwiegt jetzt die Zuversicht. „Ich kann ein gutes Ergebnis bei der EM liefern!“ Verena Preiner und Sarah Lagger hatten krankheitsbedingt kurzfristig ihren Start zurückgezogen.

Grill sprintet unter die Besten des Jahres

Beim internationalen Hallenmeeting im Rahmen der Mehrkampf-Staatsmeisterschaften konnte St. Pöltens Spitzensprinterin Viola Kleiser ihre Hallenbestleistungen über 60 und 200 Meter zum wiederholten Male in diese Saison verbessern. Mit ihrem Sieg in 7,50 Sekunden über 60 Meter scheiterte sie trotz toller Leistung abermals nur knapp am EM-Limit für Belgrad (7,42). „Viola hat noch ein wenig Zeit, um das Limit zu erbringen, bei einem perfekten Lauf sollte das auch gelingen“, bleibt Trainer Philipp Unfried optimistisch. Über 200 Meter lief die Athletin der Union St. Pölten erstmals in ihrer Karriere in der Halle unter 24 Sekunden (23,96).

Bei den Männern bewies Benjamin Grill stark ansteigende Form und sprintete im Vorlauf auf 6,86 Sekunden, was ihn auf die zweite Position der österreichischen Jahresbestenliste hievte. Nach leichten Problemen im Oberschenkel verzichtete Grill dann jedoch aufs Finale.

Im Soge der beiden Union-Topsprinter zeigten auch die St. Pöltner U-18- beziehungsweise U-20-Sprinttalente tolle Leistungen und holten sich Selbstvertrauen für die österreichischen U-20-Meisterschaften nächste Woche in Linz. ORGL-Athletin Franziska Afflenzer sprintete erstmals in dieser Saison die 60 Meter unter 8 Sekunden und konnte in 7,96 Sekunden das B-Finale gewinnen. Lena Pressler steigerte im Vorlauf ihre Bestleistung auf 7,95 Sekunden, kam damit sogar ins A-Finale, wo die 16-Jährige den achten Platz belegte.

Bei den Burschen wusste Tim Wagner in der ganzen Sprintbreite von 60, über 200 bis 400 Meter zu überzeugen. Er stellte über alle drei Distanzen tolle neue persönliche Hallenbestleistungen auf. Auch Sabrina Koberwein (8,18), Tina Simon (8,63), Bianca Polak (8,39), Michelle Schoberlechner (8,36) und die jüngste Union-Sprinterin Isabelle Edlinger (8,33), konnten über 60 Meter ihre Hausrekorde verbessern. Koberwein und Polak ließen danach auch über die 200-Meter-Distanz Spitzenzeiten folgen.