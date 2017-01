Bei perfektem Winterwetter wurden in Lackenhof am Ötscher die NÖ Landesmeisterschaften im Riesentorlauf im Rahmen des Raiffeisen East-Cups durchgeführt. Wie nicht anders zu erwarten war, dominierte das Ausrichterteam von Union Trendsport Weichberger und sicherte sich mit wenigen Ausnahmen fast alle Medaillenränge. „Dazu kommt, dass die besten Boarder unseres Klubs international unterwegs waren und somit bei den Titelkämpfen gar nicht an den Start gehen konnten“, ist Obmann Erik Wöll sichtlich stolz.

Niklas Zauner und Miriam Weis. | NOEN

Die drei schnellsten Boarder der allgemeinen und Jugendklassen waren Gerry Ring (46,43 Sekunden) vor dem von der Snowboard-Akademie Schladming angereisten Teamkollegen Dominik Burgstaller (49,70) und Christoph Zauner (55,13). Der Titel bei den Damen ging an Alina Klammer (1:04,13 Minuten) vor Elke Zauner (1:14,52) und Maria-Theresa Wurst (1:15,78). Aber auch die Nachwuchsbewerbe waren fest in St. Pöltner Hand und beim Raiffeisen-Cup Watersplash siegte Felix Powondra vor erneut Gerry Ring.

Bereits am Donnerstag werden am Jauerling die Slalom-Landesmeisterschaften (19 Uhr) durchgeführt.