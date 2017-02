Normale Motorradfahrer befinden sich noch im Winterschlaf, doch Philipp Bertl vom Trial Team Traisentaler hat Ende Jänner bereits sein erstes Saisonrennen bestritten. Das „Alestrem“, das heuer zum dritten Mal zur Austragung kam, hat erstmals auch den St. Georgener Motorradprofi ins französische Ales gelockt. „Das Rennen zeichnet sich durch perfekte Organisation aus, wozu vor allem beiträgt, dass sich das Fahrerlager am Gelände des Pôle Mécanique Ring befindet, was von der Infrastruktur keine Wünsche offen lässt“, schildert Bertl, dem trotzdem nach der Besichtigung der Strecke bereits klar war: „Dieses Rennen ist ein echtes Hardenduro, und nur ganz wenige von den 400 Startern werden das Ziel sehen.“ 180 Kilometer warteten auf die Fahrer, ein Großteil davon wurde in der Nacht bei großer Dunkelheit ausgetragen. „Kein Vorteil, wenn man so wie ich ein Neuling auf der Strecke ist“, setzte Bertl seine Erwartungen nicht allzu hoch an.

Am Samstag beim Enduro-Test mit ein paar kniffligen Stellen belegte er dann aber gleich Rang sieben und war somit für den Prolog am Nachmittag qualifiziert. „Der wurde direkt in der Stadt Ales ausgetragen und der Veranstalter hat viel Arbeit in den Bau der Strecke investiert“, war Bertl begeistert. Von den klassischen Baumstämmen bis hin zu Reifensprüngen war alles vorhanden. Gefahren wurde im K.o.-System. „Ich bin bis ins Finale gekommen, doch habe dort den Start verpatzt“, wäre sonst laut Bertl mehr als Rang 17 drinnen gewesen.

Das 180 Kilometer lange Hauptrennen wurde dann als echtes Ausscheidungsrennen gefahren. „Die Strecke wurde zum Ende hin technisch immer schwieriger und das Material kam an die Grenzen seiner Beanspruchbarkeit“, schildert Bertl, der dann auch nach 160 Kilometern auf Platz acht liegend Opfer der Bedingungen wurde. „Leider flog ein Stein auf meinem Kupplungsdeckel, der dadurch zerbrach, sodass das komplette Getriebeöl ausfloss“, musste Bertl daher das Rennen nach 6,5 Stunden vorzeitig beenden. Trotz seines Ausfalls wurde er aber auf Rang 15 als bester Österreicher gewertet. Gesamt haben nur vier Fahrer das Ziel gesehen.