Im übervollen Amtshaus fand am Samstag die Klubmeisterschaft des SC Harland Holz Wallner statt. Der Saal brodelte, die Fans feuerten ihre Athleten frenetisch an. „Wie in alten Zeiten“, freute sich auch Präsident Anton Heinzl, der dann auch mit der Landtagsabgeordneten Heidemaria Onodi die Siegerehrung vornahm. Dank der großen Fanunterstützung brachten die Athleten auch neue persönliche Bestleistungen zustande.

Allen voran stach mit Anja Steidl die jüngste Athletin des Abends hervor, die erste Wettkampferfahrung mit einer Gesamtleistung von 44 kg (1.) sammelte. Mit Elisabeth Riegler wurde die zweite Athletin im Team Klubmeisterin der Damen. Ihre Tagesleistung im Reißen 56 kg und Stoßen 68 kg (jeweils Bestleistung).

Den Klubmeistertitel konnte sich Nicolas-Noah Gril mit einer Leistung von 85 kg/110 kg sichern. Meister der Meister wurde Michael Molterer mit 115 kg/143 kg vor Erik Grielenberger mit 100 kg/125 kg (beides Bestleistungen) und Manfred Fleischer (86 kg/111 kg). Stark auch Erdi Kazic als Vierter mit Bestleistungen von 100 kg und 130 kg. Seine Karriere ausklingen lässt die einstige Nummer eins Gerald Kugler. Als Fünfter brachte er noch 85 kg und 105 kg zur Hochstrecke.

Überhaupt waren die Oldies ein Highlight der Meisterschaft. „Obmann Michael Beilschmied, sein Bruder Martin und Andreas Zeilinger zeigten, dass sie noch nichts verlernt haben“, lobt Heinzl, der den Schritt zurück aus der Bundesliga nur begrüßen kann. „Die Publikumsresonanz gibt uns voll recht, denn die Fans goutieren 150 kg von Molterer genauso wie früher die 200 kg von Legionären, die hin und wieder auch noch von Dopingkontrollen überrascht worden sind“, ist für ihn ein sauberer Sport das Wichtigste.