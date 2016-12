Das erste Turnier Österreichs wichtigster Seniorenturnierserie eröffnet das bereits dritte Spieljahr. Nach Ende des zweiten Jahres konnte Dr. Hannes Zischka, Hauptsponsor der Turnierserie eine mehr als zufriedene Bilanz. ziehen, „Die Teilnehmerzahlen sind stark gestiegen, die Reformen haben voll eingeschlagen!“ So wurde dem Wunsch vieler Spieler entsprochen, auch im Winter mehr Turniere anzubieten.

Auf St. Pölten, wo am 16. Dezember die Saison 2017 startet, folgt zu Neujahrsbeginn das Turnier in Maria Lanzendorf, in Bad Waltersdorf gibt es im März dann die dritte Gelegenheit, auch in der Halle Punkte für das Race to Masters zu sammeln. Dieses findet im Oktober in Porec in Istrien statt und bietet nicht nur beste Turnierbedingungen, sondern auch tolle Urlaubsatmosphäre. „Es war ganz wichtig, das Masters wieder stark aufzuwerten, zum Beispiel durch das attraktive Umfeld, den Modus und schöne Preise. Und dass das Masters wieder als Kat-I-Turnier zählt, hat ebenfalls dazu beitragen, dass man bei diesem Abschluss unbedingt wieder dabei sein wollte“, erklärt Zischka.

Apropos Modus: Zischka freut sich, dass viele Turnierveranstalter - allen voran St. Pölten - den von ihm vorgeschlagenen Modus eingesetzt haben: „Eine Kombination aus Round Robin- und Ko-System führt dazu, dass die nicht gesetzten Teilnehmer zumindest zwei ausgeglichene Matches haben und nicht Hunderte Kilometer fahren dürfen, um vor einem Match gegen einen oft übermächtigen Gesetzten als Nenngeld eine first round-Antrittsgebühr abzugeben.“

Bereits eine Woche vor Turnierbeginn haben über 50 Teilnehmer aus ganz Österreich ihre Nennung abgegeben. Bis Mittwoch 12:00 kann man sich noch anmelden. Turnierstart ist Samstag 17.12.