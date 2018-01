ST. PÖLTEN - KORNEUBURG 17:16. Für beide Teams war es ein wichtiges Derby: Korneuburg wollte nach den ansprechenden Leistungen gegen Hypo NÖ in der Vorwoche (-6) endlich den letzten Platz los werden, die St. Pöltnerinnen wollten nach zuletzt nur durchwachsenen Leistungen dringend ihr Punktekonto aufbessern um den Abstiegskampf möglichst weit hinter sich zu lassen.

Entsprechend verkrampft verlief das Spiel: Die St. Pöltner Taktik scheiterte an zahlreichen Unsicherheiten und technischen Fehlern und so führten die Gäste gleich mit 3:0 (4.). Birgit Wagner sorgte dann wieder für den Ausgleich zum auf 4:4 (11.) und danach wogte das Spiel bis zur Halbzeit hin und her. Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen.

Auch nach der Pause sahen die Fans in der gut besuchten Prandtauerhalle ein von vielen Fehlern und Unsicherheiten geprägtes Spiel – mit leichten Vorteilen für die Korneuburgerinnen, die bei einem 3-Tore-Vorsprung (54.) Siegesluft schnupperten. Doch mit dem starken Rückhalt von Torfrau Ina Halm brachte Jessica Hollaus, in der ersten Halbzeit von Trainer Lajos Panovics noch hart kritisiert, die St. Pöltnerinnen wieder ins Spiel: Ein Tor erzielte sie selbst, zwei von ihr herausgespielte Strafwürfe verwandelte Wagner sicher.

Der Korneuburger Trainer verlor die Nerven und kassierte zwei Minuten vor Spielende beim Stand von 15:16 eine Zeitstrafe. Sandra Majetic traf in Überzahl zum 16:16, Katharina Schmölz stellte 30 Sekunden vor Schluss auf 17:16 und Torfrau Ina Halm hielt in den Schlusssekunden noch den Wurf von Skvorc — 17:16-Sieg!

Co-Trainer Daniel Bertl: „Das war ein 4-Punkte-Spiel – 10 Punkte und Platz 8 klingt gut, aber die Liga rückt immer enger zusammen, jeder gewinnt gegen jeden, da sind solche Punkte Gold wert!“

Auch Aufbauspielerin Birgit Wagner, weiß, dass das Spiel nicht wirklich gut war. „Es ist uns nichts mehr gelungen, je mehr wir wollten, desto schlechter ist es gelaufen. Aber aus so einem Spiel trotzdem zwei Punkte mitzunehmen, ist ganz wichtig für unser Selbstvertrauen.“