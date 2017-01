Den ersten X-Run Silvester in St. Veit über 7,5 Kilometer entschied der Rabensteiner Andreas Veitinger in 30:51 Minuten für sich. Der Fußballer des SC Melk siegte 25 Sekunden vor Friedrich Putz. Lokalmatador und Topfavorit Andreas Zöchling musste wegen einer Erkältung leider auf einen Start verzichten.

Bei den Damen matchten sich die Freundinnen Helga Koberwein und Manuela Pressler vom ULC Transfer St. Veit bis zur Ziellinie. Koberwein setzte sich im Sprint um eine Sekunde in 37:27 Minuten durch. Die Töchter der beiden, die für Union St. Pölten heiße Eisen auf der Tartanbahn über die Sprintdistanzen sind, verzichteten auf einen Start. Dafür schnürte Österreichs Leichtathletik-Vizepräsident Gottfried Lammerhuber von der Union St. Pölten selbst die Laufschuhe.

Auf der kurzen Strecke (3,6 Kilometer) siegte der Ober-Grafendorfer Christian Schram (14:24) vor dem Kapellner Markus Tinkhauser (15:08). Florian Daxböck vom ULC Transfer war schnellster Lokalmatador und gewann in 15:17 den MU20-Bewerb.

Spannend verliefen auch die Nachwuchsbewerbe und im Vorzelt der Kantine am Fußballplatzes wurden dann auch bei der Siegerehrung die Besten gebührend gefeiert, sodass die Organisatoren Bernhard Schafrath und Peter Filzweiser schon jetzt für kommende X-Run-Bewerbe zu planen beginnen. Auch St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger, der den Startschuss vornahm, war vom neuen Event in seiner Gemeinde begeistert.

Pech hatte nur NÖN-Mitarbeiter Rainhart Kram-Aron, der in 31:35 Gesamtrang fünf holte (4. M 30). „Wäre der Lauf einen Tag später gewesen, hätte ich in der M 40 starten dürfen und gewonnen“, ärgerte er sich. Die Familienehre rettete Tochter Anna mit dem Sieg in der U 10 über 450 Meter bei den Mädchen.

Nicht in St,. Veit am Start war Kevin Wallner. Der Athlet vom ASKÖ Hainfeld galt schon im Vorfeld als Topfavorit beim Silvesterlauf in Neidling, nachdem er den St. Pöltner Altjahreslauf in der Vorwoche mit einer Sensationszeit gewonnen hatte. Zudem fehlte Streckenrekordhalter Wolfgang Wallner, der diesmal in seiner Heimat Piestingtal mit seiner Hündin Daisy den 3-km-Lauf bestritt und trotz Erkältung in 10:06 Minuten gewinnen konnte.

Der Streckenrekord von 19:04 Minuten für die 5,7 Kilometer schien daher in Neidling nicht in Gefahr zu sein. Doch Kevin Wallner, der mit Wolfgang nicht verwandt ist, aber die Trainingspläne von seinem Klubkollegen erhält, strafte alle Lügen. Bis auf fünf Sekunden kam er trotz klirrender Kälte (minus fünf Grad beim Start) an die alte Bestmarke heran. Der Wilhelmsburger Andreas Stöckl gewann die M-45-Wertung, konnte Wallner aber nicht gefährden.