Die Vorbereitung auf die Europacupsaison verlief für den Böheimkirchner Tristan Takats sehr zufriedenstellend. Der 21-Jährige, der für den USC Lilienfeld startet, ging somit zuversichtlich in die ersten Rennen. „Beim FIS-Super-G in Gröden konnte ich aber meine Trainingsleistungen leider noch nicht abrufen“, war er mit dem 18. Rang in seiner Paradedisziplin nicht zufrieden.

Bei der anschließenden Abfahrt klappte es für Takats jedoch umso besser – Rang sechs! „Auf der doch sehr flachen Abfahrt war das Ergebnis eine kleine Überraschung, darauf lässt sich sehr gut aufbauen“, hellte sich die Stimmung deutlich auf.

Von Gröden ging es direkt weiter zu den FIS-Heimrennen am Hauser Kaibling. Hier standen für den Allrounder zwei RTL am Programm. Beim ersten Rennen schrammte er als Vierter nur knapp am Podium vorbei und visierte somit einen Tag später die Top-3 an. „Leider bin ich aber im zweiten Durchgang ausgeschieden und somit wurde es noch nichts mit dem ersten Podestplatz in dieser Saison“, sieht Takats seinen Formaufbau aber durchaus positiv.

Letzte Woche trainierte der Athlet mit seinen Teamkollegen im Raum Schladming die Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf. „Die Europacup-Rennen in Norwegen wurden leider abgesagt, aber wir nutzen die Pause, um uns bestmöglich auf die nächsten Bewerbe in der Schweiz vorzubereiten“, hat sich Takats speziell für den RTL in Laax viel vorgenommen.

Kurz vor Weihnachten stehen dann endlich die ersten beiden Europacup-Super-G auf der Reiteralm am Programm. „Auf die Rennen freue ich mich ganz besonders“, will er sich dabei in der Topgruppe etablieren.

Ein guter Saisonauftakt glückte auch Sabrina Bauer vom WSV Traisen. Beim FIS-RTL in Sölden tastete sich die junge Traisnerin mit Rang 25 und drei Sekunden Rückstand an die Spitzenläuferinnen heran. Im zweiten RTL klappte es mit Platz 13 und 48 FIS-Punkten schon viel besser.