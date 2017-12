Der Wilhelmsburger Fabian Köberl vom WSV Fischer hatte letzte Woche seine ersten FIS- Rennen der Saison auf der Reiteralm in Schladming (Steiermark). Die Form des NÖ kaderläufers zeigte dabei verglcihen mit dem Vorjahr stark nach oben.

Im ersten RTL war Köberl mit Startnummer 71 gestartet und landete auf Platz 39, nur 4,9 Sekunden hinter ÖSV-Weltcupstarter Christian Hirschbühl. Im zweiten RTL kam er auf Platz 31, 4,2 Sekunden hinter der Bestzeit.

Mit diesen beiden Ergebnissen verbesserte er sich mit seinen Punkten im RTL von Rang 73 auf 58. „Das heißt vor allem, dass ich eine bessere Startnummer bei den nächsten Rennen haben werde“, freut er sich.

Am 14. und 15. Dezemebr startet er Köberl in seiner Paradedisziplin Super-G in Hinterstoder. Wenn da alles nach Plan läuft, sollte er dann die Möglichkeit bekommen, am 20. und 21. Dezember auf der Reiteralm seine ersten Europacup-Super-G zu bestreiten.