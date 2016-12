Auch für die lokalen Ski-Cracks hat die Saison nun voll begonnen. Lisa Seper vom SCU Frankenfels startete die Saison mit einem FIS-Riesentorlauf in St. Lambrecht. „Leider war’s nur ein Kurzauftritt“, kommentierte sie ihren Ausfall im ersten Durchgang leicht über sich verärgert. „Da wär ich doch besser wieder zum Weltcup nach Gröden gereist.“ Im Vorjahr traf sie dort aufs österreichische Skiteam, darunter Max Franz. Der gewann dort heuer völlig überraschend.

Genauso erfolgreich in die Saison gestartet wie Franz ist Clemens Veit- Er siegte beim Masters Opening am Hochkar mit Tagesbestzeit. „Er hat hat das gesamte Starterfeld wachgerüttelt“, konnte auch SCU-Obmann Leopold Wutzl den Sieg kaum fassen. Der Böheimkirchner „Renn-Doc“ Christoph Powondra fuhr ebenso wie Bernhard Sekyra ard knapp am Stockerl vorbei.

Seine tolle Form hatte Veit bereits bei der Saisonpremiere auf der Reiteralm in zwei schwierigen Riesenslaloms. Veit startete mit Franz Gonaus und Dominic Haider bei den extrem stark besetzten Auftaktbewerben zur Austrian Race Series.

Haider und Thomas Beireder nützten das Wochenende auch noch zu Trainings in Haus im Ennstal, da die OÖ-Landescup-Rennen in Hinterstoder leider abgesagt wurden.