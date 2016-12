Einen sehr emotionalen Triumph feierte der Wilhelmsburger Benjamin Karl beim Saisonauftakt der Raceboarder im italienischen Carezza. Immerhin hatte der vierfache Weltmeister fünf Jahre auf seinen 15. Weltcuperfolg warten müssen. „Ich habe im Ziel Tränen vergossen, so habe ich mich über diesen Sieg gefreut. Für mich ist dieser Erfolg vergleichbar mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Vancouver 2010“, gab er im Ziel zu, dass er selbst nicht mehr ganz daran geglaubt hat.

Karl hatte schon mit der zweitschnellsten Zeit in der Qualifikation ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Viertelfinale behielt er im ewig jungen ÖSV-Duell mit Andreas Prommegger um den knappsten aller Vorsprünge die Oberhand (0,01 Sekunden). Im Semifinale ging es auch gegen den Bulgaren Radoslav Yankov (0,07) noch einmal eng her, ehe Karl im großen Finale den Qualifikationsschnellsten Andrey Sobolev (RUS) um 45 Hundertstel schlug.

Zuletzt hatte Karl im Dezember 2011 ebenfalls auf der Pra-di-Tori-Piste in Carezza gewonnen. „4 Jahre, 11 Monate, 3 Wochen und 3 Tage warten sind vorbei“, strahlte er.

Dass er sich heuer in Topform befindet, hat Karl am Samstag beim zweiten Weltcuprennen der Saison in Cortina unterstrichen – Rang drei!