Für den Niederösterreicher war es der erste Erfolg seit fünf Jahren.

"Ich habe im Ziel Tränen vergossen, so habe ich mich über diesen Sieg gefreut. Dieser Erfolg ist vergleichbar mit dem Gewinn der Silbermedaille bei Olympia in Vancouver (2010, Anm.). Ich habe ja schon ein wenig daran gezweifelt, dass ich überhaupt noch ein Weltcuprennen gewinnen kann, und jetzt bin ich auf einmal 'Back in Yellow'. Das ist unglaublich", spielte Karl auf die Tatsache an, dass er als Auftaktsieger auch das Gelbe Trikot des Weltcupführenden überstreifen durfte.

Karl hatte in der Qualifikation die zweitschnellste Zeit geliefert und setzte sich im ÖSV-Viertelfinaleduell mit Andreas Prommegger um nur eine Hundertstelsekunde durch. Im Semifinale ging es auch gegen den Bulgaren Radoslaw Jankow (0,07) noch einmal eng her, ehe Karl im großen Finale dem Qualifikationsschnellsten Andrej Sobolew (RUS) um 45 Hundertstel das Nachsehen gab.