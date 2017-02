Kristina Neussner, die Staatsmeisterin im Snowboardcross, hat sich am Donnerstag im Training für die Weltcup-Bewerbe am Feldberg in Deutschland Risse des Kreuzbandes und Meniskus zugezogen. Die Wölblingerin wurde bereits in Innsbruck operiert. Ihre Zwillingsschwester Katharina ist dann am Freitag vor der Qualifikation gestürzt, und zog sich ebenfalls eine Bänderverletzung zu. Aus dem Krankenhaus, in dem sie sich nun ein Zimmer teilen, haben sie aber verlauten lassen: „Wir lassen die Köpfe nicht hängen, blicken nach vorn!“

Traum von diesjähriger WM geplatzt

Katharina und Kristina Neussner hatten sich schon gefreut, bei der Snowboard-WM in Spanien als „Team-Neussner“ für Österreich an den Start gehen zu dürfen. Wegen dem europacupfreien Wochenende sollte daher auch Kristina und nicht nur ihre im Weltcup erfahrerenere Zwillingsschwester in Feldberg an den Start gehen. Deutschland war aber für beide keine Reise wert!

Die beiden Damenrennen am Samstag und Sonntag fanden dann ohne österreichische Beteiligung statt. Nachdem Kristina am Donnerstag beim Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenmeniskus im linken Knie erlitten hatte, erwischte es nur einen Tag später auch Katharina. Nach einem zu kurz geratenen Sprung, zog sie sich ebenfalls einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Nach den Operationen, die von Dr. Christian Hoser beziehungsweise Dr. Christian Fink ausgeführt wurden, liegen beide Schwestern nun im Sanatorium Hochrum.

Gerade für heuer hatten sie sich so viel vorgenommen. Während Kathrina in der Zwischenwertung des Coss-Weltcups als einzige Österreicherin im guten Mittelfeld gelegen ist, hatte Kristina gute Chancen im Europacup ganz vorn mitzumischen. Bis zum nächsten Winter gibt‘s jetzt stattdessen die Zwangspause.