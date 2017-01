Snowboarden ist keineswegs nur ein Sport für „junge Wilde“. Der niederösterreichische Snowboardpionier Gerry Ring, ist schon über 50 Jahre alt, aber immer noch mehr als gut unterwegs. Auch in der nun beginnenden Saison will der ehemalige Weltklasse-Boarder bei allen NÖ Landesmeisterschaften dabei sein und es ist nicht ausgeschlossen, dass er der Jugend erneut um die Ohren fährt.

Revival am Gschwendt

„Ich hab schon etliche Schneetage in den Beinen und bin mit mir recht zufrieden“, erklärt Ringy, der in den frühen 80er-Jahren gemeinsam mit Erik Wöll (51) am Hohenberger Gschwendt seine ersten Rennen fuhr. „Da gab’s am Gschwendt noch Schleiflifte und die Liftbetreiber-Familie Bachner hat die Snowboarder, die damals nicht überall willkommen waren, sehr unterstützt,“ erinnert sich Ring.

Dabei sein werden die „Snowboard-Oldies“ auch am 14. Jänner, wenn es in Hohenberg zum Snowboard-Legenden-Treffen kommt. Das „Hike of the Legends“ wird in Hohenberg 30 Jahre nach dem ersten Snowboardrennen Österreichs an selber Stelle in Szene gehen. Denn am 3. und 4. Jänner 1987 fand die erste Snowboardveranstaltung (Slalom und Halfpipe) am Gschwendt statt. Eingeladen sind heuer alle, die bei der legendären Veranstaltung vor 30 Jahren dabei waren, beziehungsweise bei Hohenberger Snowboardcamps und Landesmeisterschaften Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre.

Der damalige Organisator Stefan Fiedler hat sich ebenso angemeldet wie viele heimische Legenden (Familie Krebernik, Alex Schwab und die Wiener Legendenszene rund um Robert Longin und Otto Lorenz). Serge Dupraz kommt aus Frankreich!