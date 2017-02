Zur erfolgreichsten Titelsammlerin der Meisterschaften wurde Carina Schrempf, die sowohl über 800 Meter, als auch über 400 Meter der Favoritenrolle gerecht wurde und in der Staffel ihr drittes Gold holte. Mit 55,36 Sekunden über 400 Meter stellte die St. Pöltnerin eine neue österreichische Jahresbestleistung auf.

U-18-Gold trotz Schrecksekunde: Kugelstoßer Lorenz Lammerhuber. | NOEN

Ebenfalls als Jahresschnellste über 60 und 200 Meter ging Sprinterin Viola Kleiser in den Wettkampf. Über 60 Meter kam es zur spannendsten Entscheidung der Titelkämpfe, die ersten Drei lagen innerhalb einer hundertstel Sekunde. Nach minutenlanger Auswertung des Zielfilms wurde Kleiser in 7,52 Sekunden vor der Grazerin Alexandra Toth zur Staatsmeisterin erklärt. Über 200 Meter ließ Kleiser auch noch eine Silbermedaille folgen. „Ich habe meine Hallenbestleistung in dieser Saison um fünf Hundertstel verbessert. Das ist eine tolle Basis für die Freiluftsaison“, freute sich Kleiser trotz verpasstem EM-Limit.

Das EM-Limit hat Ivona Dadic im Mehrkampf bereits in der Tasche. Die frischgebackene österreichische Rekordhalterin sicherte sich mit 6,15 Metern ihren ersten Einzeltitel in der Halle. Auch über 60-m-Hürden landete sie mit neuer persönlicher Bestleistung als Dritte am Stockerl: „Die Form für die Hallen-EM in Belgrad stimmt!“

St. Pöltner Staffel setzt absolutes Highlight

Zum Höhepunkt wurde der letzte Bewerb, die 4x200-Meter-Staffel der Frauen, bei der die St. Pöltnerinnen in der Besetzung Kleiser, Dadic, Schrempf und Wimberger den österreichischen Rekord um mehr als eine Sekunde auf 1:37,99 verbesserten. „Wir sind im Sprint die absolute Nummer eins in Österreich, das hat diese Meisterschaft wieder gezeigt“, freute sich auch Union-Obmann Gottfried Lammerhuber.

Für weitere Spitzenplätze und Silbermedaillen sorgten Eva Wimberger mit ihrem zweiten Platz über 60-m-Hürden und Agnes Hodi, die sich leider trotz gleicher übersprungener Höhe wie die Siegerin (4,00 Meter) ebenfalls mit dem Silberrang begnügen musste. U-20-Meisterin Raffaela Burda belegte hier ebenso den fünften Rang wie Tim Wagner über 400 Meter der Männer. Der U-20-Athlet stellte dabei in 51,08 Sekunden eine neue Hallenbestleistung auf. Bei den Männern gab es noch zwei Bronzemedaillen im Sprint durch „Evergreen“ Benni Grill (60 Meter in 6,90) und „Newcomer“ Alexander Schuh (200 Meter in 22,27).

Bei den ebenfalls ausgetragenen U-18-Meisterschaften wussten auch die St. Pöltner Talente zu glänzen. Lorenz Lammerhuber konnte seine klare Favoritenrolle im Kugelstoßen bestätigen und souverän die Goldmedaille holen. Mit 14,38 Metern stieß der 15-jährige die 5-Kilo-Kugel fast um einen Meter weiter als der Zweitplatzierte. Dabei gab es beim Einstoßen eine Schrecksekunde, als Lammerhuber die Kugel eines Konkurrenten an den Unterschenkel bekam und einen Bluterguss erlitt.

Ebenfalls in Topform präsentierte sich ORGL-Athletin Lena Pressler mit zwei Medaillen und einem vierten Rang. Die 16-jährige St. Veiterin schraubte über 200 Meter ihren Hausrekord auf sensationelle 25,30 Sekunden und belegte Rang zwei. Bronze holte sie über 60 Meter Hürden.