Überraschende Niederlage für St. Pölten! Nach dem Sieg im Topspiel gegen Mattersburg rutschte die Göttlicher-Truppe am Samstag in Kärnten aus.

Das erste Viertel verlief ausgeglichen, die Gäste führten in Minute sechs mit 12:9, am Ende der ersten zehn Minuten waren die Hausherren knapp vorne – 20:18. Kos erwischte den besseren Start in den zweiten Abschnitt und führte nach zwölf Minuten mit 29:18. Nach einem 7:0-Lauf lagen die Kärntner schließlich sogar mit zwölf Punkten vorn – 41:29.

St. Pölten startete Aufholjagd

Ein ähnliches Bild nach der Pause: Kos hielt seinen Vorsprung und gewann auch das dritte Viertel knapp. Erst im Schlussviertel startete St. Pölten die Aufholjagd und hätte beim Spielstand von 62:61 auch in Führung gehen können, doch Schranz vergab dreimal von der Freiwurflinie. In den letzten Minuten machte Kos den Sack zu und entschied die Partie für sich.

Entscheidend war die schwache Ausbeute St. Pöltens von Freiwurf- (12/22) und Dreierlinie (3/18). „Ein Spiel zum Vergessen, wir haben viele leichte Punkte ausgelassen“, schilderte Headcoach Armin Göttlicher.

„Die Verletzungen sind extrem"

Zwei Verletzungen trübten zudem die Stimmung: Andi Bauch musste mit Gehirnerschütterung und Augenhöhlenfraktur ins Klagenfurter Krankenhaus und wird bis März fehlen.

Michael Diesner schied mit Verdacht auf Absplitterung der Wirbelsäule aus und wird, sollte sich der Verdacht erhärten, gleich die ganze Saison fehlen. Göttlicher: „Die Verletzungen sind extrem und tun uns irrsinnig weh.“

Martin Speisers Comeback hat sich ebenfalls verschoben, nachdem der Kapitän wieder Schmerzen verspürte. Aufgrund der angespannten Personalsituation wird Andi Worenz im Training aushelfen.