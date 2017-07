Das Walter-Lirsch-Gedenkturnier hat sich für Obmannsohn Markus Sedletzky schön langsam zum „Angstturnier“ gemausert. und auch heuer musste Österreichs Nummer 16 ganz schön hart kämpfen, um endlich den heiß ersehnten Sieg einzufahren.

47 Nennungen bei den Herren versprachen jede Menge Action, auch wenn Rekordsieger Mario Haider-Maurer diesmal das Turnier des TC harland ausließ. In den Semifinals waren dann die Favoriten unter sich. Sedletzky quälte sich gegen Philip Aplienz zu einem 6:3, 4:6, 6:3-Sie und der erst 18-jährige Gregor Ramskogler bezwang den starken Sandplatzspieler Johannes Mühlberger doch recht glatt 7:6, 6:2. „Ich hab ihn zwar heuer schon in der Halle geschlagen, aber auf Sand willst du Müllberger nicht zum gegner“, war Ramskogler richtig zufrieden mit sich. Und angriffslustig startete er am Donnerstag auch ins Finale, nahm Sedletzky gleich ein Break ab. Der kämpfte sich im ersten Satz zurück — 7:5. Im zweiten Satz ein ähnliches Bild, wobei sich Sedletzky selbst am meisten im Weg stand. Diesmal gelang das Comeback njicht. Aufs Rebreak foließ Ramskogler ein neuerliches break folgen — 5:7. Im Entscheidugnssatz spielte Sedletzky dann kontrierter, schien im Finish auch mehr Kraftreserven zu haben, obwohl der junge Ramskogler zeigte, warum er bereits Nummer 21 in Österreich ist.

Die Wildcard für ITF-Future-Turnier Ende Juli in St. Pölten holte sich aber der Lokalmatador. Für Ramskogler aber kein Beinbruch. „Ich bin in St. Pölten ohnehin dabei“, hat er doch die Wildcard vom ÖTV ergattert.

Weniger spanend ging‘s bei den Damen zu. Das Finale dauert keine 45 Minuten, dann hatte Alina Michalitsch ihre Gegnerin Tara Buchleitner 6:1, 6:0 abgefertigt.

Markus Sedletzky setzte seinen Erfolgslauf in Wieselburg fort, wo er am Montag (nach Redaktionssschluss) das Finale bestritt.