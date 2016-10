Dass der heimische Karateclub UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten nicht nur national zu den renommiertesten Kampfsportschulen zählt, sondern auch international bekannt ist, zeigt sich im Vorfeld der Weltmeisterschaften, die in den kommenden Tagen in Linz über die Bühne gehen. Zwei der weltbesten Karateka aus Südamerika absolvierten ihre letzten WM-Vorbereitungen in der NÖ Landeshauptstadt: Kata-Doppelweltmeister Antonio Diaz (Venezuela) und die Vierte der ewigen Kata-Weltrangliste, Maria Dimitrova (Dominikanische Republik).

Der 36-jährige Diaz nahm bislang an sieben Weltmeisterschaften teil und gewann jedes mal eine Medaille (zweimal Gold, einmal Silber und viermal Bronze). Überdies ist er World Games Sieger und zwölffacher Panamerikanischer Meister.

Dimitrova, 32, ist achtfache panamerikanische Meisterin und in Übersee der absolute Kata-Star. „Es ist aufregend neben jener Frau zu trainieren, die wir bisher auf Youtube-Videos bewunderten und ihre Technik studierten!“ zeigt sich WM-Starterin Kristin Wieninger begeistert.

St. Pölten und der UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten ist dem Kata-Star aus Caracas nicht unbekannt: Kellner hatte im Vorjahr ein weltweites Turnier mit Teilnehmern aus 26 Nationen organisiert, bei dem Antonio Diaz gemeinsam mit zwei japanischen Weltmeisterinnen (Rika Usami, Mie Nakayama) als Trainer fungierte.

Das gemeinsame Training fand im Prinzersdorfer Privat-Dojo der WM-Dritten von Sun City/Südafrika 1996, Karina Schmalek (damals: Gansch) statt, die ihre Trainingsräumlichkeiten gerne zur Verfügung stellte, denn „die Anwesenheit solcher Klasseathleten weckt positive Erinnerungen an meine eigene Laufbahn!“ meint die ehemalige Shotokan-Weltmeisterin.

Die St. Pöltnerinnen bei der WM in Linz: Wieninger (Kata) und Stephanie Kaup (Kumite) werden ihre Vorkämpfe am Mittwoch bestreiten, das Kata-Team am Donnerstag.