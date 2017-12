Zum Abschluss der Hinrunde feierte St. Pölten in der Wiener Stadthalle B einen souveränen Auswärtserfolg.

Schon im ersten Viertel legte der UBC (ohne den erkrankten Andreas Bauch und den verletzten Florian Pöcksteiner) den Grundstein für den Sieg und lag nach zwei Zwischenspurts (8:0 und 9:0) in Minute neun bereits mit 24:10 vorne. Martin Speiser (10) und Nico Kaltenbrunner (9) steuerten im ersten Viertel gleich 19 von 25 Punkten bei. Fortan verwalteten die Niederösterreicher ihren Vorsprung im zweistelligen Bereich, in Minute 22 wuchs dieser sogar auf 22 Zähler an (53:21). Ein 7:0-Lauf brachte den Gastgebern im letzten Abschnitt noch etwas Ergebniskosmetik.

„Mit der Hinrunde können wir mehr als zufrieden sein. Mit etwas Glück hätten wir noch ein Spiel mehr gewonnen“, schilderte Headcoach Andreas Worenz nach der ersten Hälfte des Grunddurchgangs.

ST. PÖLTEN - WELS 66:88. Im Achtelfinale war für St. Pölten gegen den ABL-Klub Wels Endstation. Dabei feierten die Oberösterreicher einen Start-Ziel-Sieg.

Schon nach einer Minute lagen die Heimischen (neben Bauch und Pöcksteiner fiel auch Christoph Böck krankheitsbedingt aus) mit 0:7 in Rückstand. Nachdem der UBC in Minute sechs auf 13:16 verkürzte, spielten sich die Welser in einen Spielrausch und verwandelten die folgenden fünf Dreier allesamt. Knapp 3,5 Minuten später waren die Gäste dadurch auf 20 Punkte davon geeilt (33:13, 17:0-Lauf). Worenz: „Sie haben unnötigerweise offene Würfe bekommen. Dadurch sind wir hinterhergelaufen.“ Nach acht Punkten in Folge rückte St. Pölten im zweiten Viertel auf zehn Punkte heran (31:41), noch näher kam der UBC aber auch aufgrund der Reboundunterlegenheit nicht mehr. Später war die Luft draußen, in den letzten knapp sechs Minuten lautete der Score 2:5.