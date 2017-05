Mehr als 200 Nachwuchsleichtathleten der Klassen U-12- bis U-18 kürten bei teils unwirtlichen Wetterbedingungen auf der Union-Sportanlage in St. Pölten ihre Union-Landesmeister.

Bei den U-18-Mädchen glänzten Lena Pressler (12,75 Sekunden), Sabrina Koberwein (13,10) und Anna Forstandlechner (13,46) mit einem Dreifacherfolg über die 100-Meter-Distanz. Gemeinsam mit Isabelle Edlinger, die ihren ersten 100-Meter-Sprint in 13,39 mit Rang zwei in der U 16 beendete, ist die Union-U-18-Staffel zu einem ungefährdeten Sieg über 4x100-Meter gekommen. Für weitere U-18-Goldmedaillen sorgten die Werferinnen Lene Freilinger (Diskus), Esther Almanzar (Kugel) und Nela Kubalova (Hammer). Im Hochsprung sicherte sich Angela Pesendorfer mit 1,40 Meter die Silbermedaille.

Bei den Burschen zeigte wieder einmal Kugelstoß-Toptalent Lorenz Lammerhuber seine Klasse und holte sowohl in der U 16 als auch U 18 den Union-Landesmeistertitel. Für eine weitere Goldmedaille sorgte Marvin Klammer mit starken 44,35 Meter im Hammerwurf. Er siegte vor Klubkollege Kilian Moser und holte danach auch noch im Kugelstoßen Rang drei. Silber in der U 16 gab es für Andreas Plocek (Kugel) und Julian Hagmann (Hochsprung). In den U-16-Sprint- beziehungsweise Sprungbewerben konnten überdies Tobias Weiser, Elvis Kurtanovic, Jakob Manseder, Sebastian Spitaler, Maximilian Graf und Johannes Forstandlechner beachtliche Ergebnisse erzielen.

In der U 14 wurde ein Vierkampf (Weit, Kugel, 60 m, 600 m) ausgetragen. Hier stellte Constantin Urfahrer seine Vielseitigkeit unter Beweis und belegte im starken Feld Rang vier.