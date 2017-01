Alina Klammer und Gerry Ring (beide Union Trendsport Weichberger) holten sich wie schon in der Vorwoche im RTL nun auch im Slalom bei den NÖ Landesmeisterschaften am Jauerling die Titel. Ring siegte mit Tagesbestzeit (34,07 Sekunden und setzte sich somit nochmals klar vor seinem Sohn Niklas (37,50) und Jonas Lenz (43,90) durch.

Bis auf zwei Medaillenränge gingen alle Stockerlplätze wieder einmal an das Weichberger-Team aus St. Pölten, obwohl die Topathleten natürlich wegen internationaler Verpflichtungen gar nicht am Start waren. Klubobmann Erik Wöll sieht‘s positiv: „So ist es möglich, dass sich Nachwuchskräfte bei gut organisierten Wettbewerben profilieren!“

Schülerlandesmeister wurde Niklas Zauner (38,44 Sekunden) vor Matthias Trausmuth (38,55) und Felix Powondra (42,04). Mit der besten Damenzeit setzte sich mit Miriam Weis (WSV Pernitz, 38,77) eine Schülerin aus der Nachwuchsschmiede in Lilienfeld vor Hannah Schittler (48,62), und Katharina Widmayer (beide USC Lilienfeld, 51,24) wie schon zuletzt in Lackenhof erneut an die Spitze.

Die wohl größte NÖ Landesmeisterschaft im Snowboardbereich wird am 19. Februar, einen Tag vor den NÖ Schulmeisterschaften, als Cross-Bewerb in Annaberg ausgetragen.