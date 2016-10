Mit der durchaus erwarteten 0:3-Niederlage starteten die Bundesliga-Herren der Sportunion St. Pölten in die Meisterschaft „Steyr ist eine Mannschaft, die praktisch immer ins obere Play-off einzieht und auch heuer sehr kompakt auftritt“, weiß Trainer Manuel Leitgeb, den die Art der Niederlage aber dennoch ein wenig ärgerte. „Wir haben in den ersten beiden Sätzen zu viel Respekt gezeigt, und einfache Fehler gemacht, ohne volles Risiko zu gehen“, war sein Matchplan eigentlich ein anderer. Erst im dritten Satz, als man sich bereits mit der Niederlage abgefunden hatte, und die Nervosität somit abgelegt war, spielte man nach dem Geschmack Leitgebs. „Da haben die jungen Bruschen frei von der Leber weg gespielt.“ Bis zum 17:17 hielt man voll dagegen. Erst im Satzfinish regte sich wieder die Nervosität und die Gäste spielten den Sieg doch noch klar nach Hause.

Manuel Leitgeb, der in der Vorbereitung eine Verletzung erlitt, wird selbst wohl erst in zwei Wochen ins Training einsteigen können und fehlt sichtlich. Das eigentliche Problem der spielerisch durchaus guten Truppe bleibt aber das Aufspiel. Auch wenn sich Tischtennis-Crack Walter Riel heuer voll aufs Volleyballspiel konzentrieren möchte und durchaus gute Szenen hatte, war ein Back-up für ihn nicht in Sicht.

Landesliga. Die Landesliga-Mannschaft bestritt ihr Auftaktspiel gegen Waldviertel. „Zwei Sätze lang waren wir uns selbst der größte Gegner und schenkten mit Unkonzentriertheiten und leichten Fehlern beide Sätze her“, konnte es Kapitän Matthias Poller kaum fassen. Erst nach taktischen Umstellungen vermochten die Panthers ihr gewohntes Spiel ab Satz drei umzusetzen. Mit den lautstarken Heimfans im Rücken feierte man noch einen 3:2-Sieg.