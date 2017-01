LANDESLIGA. Im direkten Duell um den Klassenerhalt empfingen die Hot Shots Böheimkirchen am Sonntag Ybbs. „Nach der Auswärtsniederlage zu Beginn der Saison hatten wir noch eine Rechnung offen“, meinte Trainer Matthias Poller hoch motiviert.

Durch permanenten Servicedruck konnten die Gäste nie einen Spielrhythmus finden und durch kaum überwindbare Block- und Verteidigungsleistung wurden den Fans spektakuläre, lange Ballwechsel geboten. Die ersten beiden Sätze wurden somit klar gewonnen. Für Ybbs gab es lediglich im dritten Satz nach einer fünf Punkte wehrenden Serviceserie Hoffnung. Doch die mannschaftliche Geschlossenheit und schlussendlich ein Block von Kapitänin Johanna Kübel besiegelten den 3:0-Heimsieg der Hot Shots. „In der Winterpause haben wir sehr gut trainiert, zwei Testspiele absolviert und heute die taktischen Vorgaben perfekt umgesetzt“, sieht Libera Sabrina Sonnleitner die Gründe zum klaren Heimerfolg.

„Wir sind nicht mehr die Mannschaft, die sich vor Monaten noch geschlagen geben musste, sondern haben uns zu einem starken Team entwickelt. Die Mädels haben sich diesen Erfolg hart erarbeitet“, ist Poller stolz auf sein Team.

Die Spielpatronanz wurde von Gemeinderat Martin Horacek übernommen.

1. KLASSE. In den nächsten Monaten werden sich die Hot Shots II aufgrund eines durchwachsenen Grunddurchgangs im unteren Play-off behaupten müssen. Am letzten Spieltag gab es zwei Niederlagen. Gegen Tabellenführer Wr. Neustadt setzte es ein 0:3 und im Derby gegen Union St. Pölten, die man vor zwei Wochen noch bezwingen konnte, ein 1:3. „Enttäuschend, aber wir haben jetzt die Möglichkeit in den Platzierungsspielen zu kontern“, meinte Coach Bernhard Schöffl.