Eigentlich hatten die St. Pöltnerinnen gehofft, dass die knappen Niederlagen in der Meisterschaft irgendwann als Siege zurückkommen würden. Doch im ÖHB-Cup war das Gegenteil der Fall. Erneut mussten sich die Packa-Schützlinge knapp geschlagen geben. Somit wurde auch nichts daraus, sich für die beiden Niederlagen in der Meisterschaft zu revanchieren. „Dabei haben die Mädchen dafür ‚gebrannt‘, dieses Match für sich zu entscheiden“, wollte Trainer Jan Packa auch nach dem Spiel seinen Spielerinnen keinen Vorwurf machen.

Aber auch für den Gegner hatte Packa großes Lob, nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch. Denn Atzgersdorf spielte eine Doppelveranstaltung mit den Männern und brachte mit einer professionellen Licht- und Akustikshow bei der Vorstellung der Spielerinnen Champions-League-Feeling in die Halle. „Es herrschte eine Atmosphäre, wie sie unsere Mädels noch nie erlebt haben, wirklich motivierend“, fand auch Andrea Halm.

Nichts desto trotz musste Packa gleich auf zwei Kreisspielerinnen verzichten. Ulrike Parzer war krank und Katharina Laimer verletzt. Doch Torfrau Tajda Tripkovic und die wieder genesene Spielmacherin Lisa Felsberger trieben ihr Team von Beginn weg an. „Überhaupt waren die Torfrauen beider Teams wie immer bei Begegnungen dieser beiden Teams überragend“, findet Packa. Tripkovic hielt vor allem in der Anfangsphase praktisch alles. Trotz eines sehr schnellen Spiels mit vielen Chancen konnte Atzgersdorf erst in der sechsten Minute das erste Tor erzielen!

Kein Team konnte sich bei diesem offernen Schlagabtausch aber wirklich absetzen, obwohl gegen Ende der ersten Halbzeit immer St. Pölten in Führung lag. Bei Atzgersdorf war diesmal die erfahrene Legionärin Monica Vancova, die beim letzten Spiel in St. Pölten gefehlt hatte, bei fast jeder starken Aktion beteiligt. „Sie spielte ihre Mitspielerinnen frei und sorgte geschickt dafür, dass wir des Öfteren in Unterzahl spielen mussten“, schildert Halm.

Nach der Halbzeit konnten sich die St. Pöltnerinnen dann doch zunächst mit vier Toren absetzen, das letzte Mal durch Wagner zum 20:16 (47.). Nach einer Zeitstrafe für Sandra Majetic (wieder nach einem Foul an Vancova) konnte Atzgersdorf eine kurze Schwächephase nützen und innerhalb von zwei Minuten drei Tore aufholen.

„Und plötzlich wurden unsere Mädels nervös“, sieht Halm darin den Knackpunkt. Packa nahm bei 20:19-Führung zwar eine Auszeit und versuchte seine Spielerinnen wieder auf Kurs zu bringen, doch im Finish fehlte auch das Glück. Drei Minuten vor dem Ende ging Atzgersdorf erstmals in Halbzeit zwei in Front – Lorenzale verwertete einen Gegenstoß, Lisa Felsberger flog für den Versuch, das Tor zu verhindern, vom Feld.

Die Schlussminuten blieben umkämpft. „Hollaus wurde bei einem Wurf gefoult, doch die Schiris haben dies nicht geahndet“, sieht Halm einen weiteren Knackpunkt. Tripkovic hielt zwar zwei Würfe vom Kreis, sodass Hollaus in Unterzahl noch zum 24:24 ausgleichen konnte. Die Verlängerung war in Griffweite, doch Vancova erzielte noch das Siegestor für die Wienerinnen.