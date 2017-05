Das Höhentrainingslager in Äthiopiern im März mit Ausdauercoach Harald Fritz, der auch Lemawork Ketema betreut, hat sich für die Harlander Stefan und Markus Marouschek ausgezahlt. „Nachdem wir im Vorjahr in Wien aufgrund der fehlenden Labestationen nicht zufrieden waren, haben wir uns heuer für einen Start in der Slowakei entschieden, und da war alles perfekt“, strahlte Stefan Marouschek.

In St. Pölten und Wien hatten sie zweimal jeweils 49 (Stefan) beziehungsweise 51 Kilometer geschafft, doch diesmal wurden sie vom Verfolgerwagen erst nach 54,33 (Stefan) beziehungsweise 54,26 Kilometer eingeholt, gemeinsam mit der Siegerin bei den Frauen, der Britin Joe Meek. Kurioses Detail: Wolfgang Wallner, Laufoldie vom ASKÖ Hainfeld, lief heuer in Wien auch 54,33 Kilometer.

Stefan Marouschek ist aber auf noch etwas stolz: „Ziemlich sicher sind wir das schnellste Vater-Sohn-Gespann beim World-Run weltweit!“ Und das, nachdem Markus vor vier Wochen beim Linz-Marathon hundert Meter vor dem Ziel kollabiert ist und ärztlich versorgt werden musste. Markus heiratet im Juni und dankt seiner Madeleine: „Danke, dass Du mich meinen Vogel ausleben lässt!“