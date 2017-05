Anlässlich ihres 50-jährigen Vereinsjubiläums, trug die Union Lochen die diesjährigen Österreichischen Meisterschaften der Schüler im Athletischen Mehrkampf und Gewichtheben aus.

Unter den Startern fand sich außerdem ein kleines Team, bestehend aus vier HSV-Athleten, ein. Eine unter ihnen, Freija Aflenzer, übertraf mit zweifach Gold alle Erwartungen.

Schon im jungen Alter von acht Jahren nahm Freija an ihren ersten Österreichischen Meisterschaften teil. Seitdem hält ihre Goldsträhne an und sie gewann so gut wie jeden Bewerb.

Nun, bei der Schülermeisterschaft in Lochen, holte das Jungtalent bereits seinen vierten Titel im Gewichtheber und den fünften Titel gab es im Mehrkampf. Mit 38 kg im Reißen, 47 kg im Stoßen und 85 kg im Zweikampf, bei einem Körpergewicht von lediglich 40, 8 kg, erreichte sie zahlreiche neue Bestleistungen.

Aber auch Freijas gleichaltriger Teamkollege Philipp Pöltl bewies großes Können. Erstmals verzeichnete der HSV-Athlet 40 kg in der Kategorie Reißen, 46 kg im Stoßen und 86 kg im Zweikampf. Damit landete er unter einem stark besetzten Starterfeld verdient auf dem dritten Platz.

Für Fritz Veit und Robin Golda waren es die ersten Österreichischen Meisterschaften. Beide lieferten Top-Leistungen ab. Während Fritz im Bewerb Gewichtheben sogar auf dem Stockerl landete, verpasste Kollege Robin in beiden Bewerben das Podest knapp.

Einen weiteren Erfolg verzeichneten die Gewichtheber der WKG HSV Langenlebarn/FAC Gitti-City Stockerau. Das Team mit Philipp Forster, Aslanbek Arsimerzayev, Florian Koch, Maximilian Moldaschl und Mario Pöttinger fuhr einen 3:0-Sieg gegen ihren Gegner aus Ranshofen ein und stellt damit eine neue Jahresbestleistung auf. Die Mannschaft bleibt damit auf dem ersten Platz der Tabelle der Österreichischen Bundesliga.