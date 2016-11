Für Tulln ist es das Spiel des Jahres, wenn am Samstag in der zweiten Cuprunde Bundesliga-Verein medalp Handball Tirol zu Gast ist. „Die Jungs sind richtig heiß auf das Spiel“, fiebert auch Trainer Jörg Sibral dem Cup-Fight entgegen. Tulln hofft auf zahlreichen Besuch, auf eine super Stimmung: „Mit einer vollen Halle im Rücken können wir mit einer Sensation spekulieren! Denn mit unserer Routine rechnen wir uns schon etwas aus.“ Immerhin haben Johann Schmölz, Kristof und Mario Vizvary, Andras Bozso & Co. jahrelang Handball auf höchstem HLA-Niveau gespielt.

Tulln bereitet ist gewissenhaft vor: Am Mittwoch findet als Standortbestimmung ein Trainingsspiel gegen Bundesliga-Verein Vöslau statt. Außerdem hat sich Sibral Videos vom Gegner besorgt. „Wir werden uns gegen Tirol bestimmt etwas einfallen lassen, um sie ordentlich zu ärgern.“

Tulln rührt die Werbetrommeln: „Es wird eine richtig tolle Partie werden. Für die Handball-Fans ist es eine Riesenchance, nach so langer Zeit wieder ein richtig gutes Spiel zu sehen.“

Damit es ein richtiges Handball-Fest wird, ist für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt. Die Vorspiele bestreiten die Damen mit Bundes- und Landesliga-Partien. Für tolle Stimmung auf den Rängen sorgt Hallenssprecher Christoph Hogl.

Landesliga Herren: PERCHTOLDSDORF - TULLN 18:33. Tulln warf sich mit einem Schützenfest für das Cupspiel ein. Perchtoldsdorf war kein Prüfstein und wirkte nach dem Trainer-Rücktritt verunsichert. Das soll die Leistung der Gäste aber nicht schmälern: „Wir haben eine irrsinnig gute Deckung gespielt.“

Aus dem Kollektiv ragte Markus Fischer mit 15 Toren, davon sieben verwandelten Siebenern, heraus. Gefallen konnte auch Youngster Maximilian Wolffhardt, der am Kreis den erkrankten Ralf Schneider blendend vertrat und sich sieben Mal in die Schützenliste eintrug. Jung-Teamspieler Oliver Nikic, der mit Österreichs 2000er-Jahrgang ein Vier-Nationen-Turnier bestritt, wurde geschont.