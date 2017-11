Riesiger, fast schon historischer Erfolg für das BG/BRG Tulln! Die Schulmannschaft gewann bei den Cross-Country-Bundesmeisterschaften in Obertraun die Bronzemdaille (Kategorie I männlich/Unterstufe ohne sportlichem Schwerpunkt). Noch nie zuvor hatte das Tullner Gymnasium Edelmetall bei Bundesmeisterschaften erringen können!

Das BG/BRG Tulln hatte sich als Landesmeister für die Bundesmeisterschaft qualifiziert. Allein schon die Teilnahme war für Benjamin Österreicher, Julian Neuwirth, Lukas Müllner, Benjamin Noss und Matthias Knapp ein riesiges Erlebnis. Die Wettkämpfe waren in großem Stil aufgezogen – mit Akkreditierung, Streckenbesichtigung, Mannschaftsführerbesprechung und einem informativen NADA-Vortrag.

Höhepunkt – neben dem Rennen – war freilich die eindrucksvolle Eröffnungsfeier, bei der Tullns jüngstes Teammitglied, Julian Neuwirth, das Niederösterreichische Aufgebot als Fahnenträger anführte. Auch prominente Sportler gaben sich ein Stelldichein, darunter Olympia-Starter Günther Weidlinger.

Tullner Gymnasiasten wuchsen über sich hinaus.

Tags darauf galt es, die selektive Strecke über 3100 Meter in Angriff zu nehmen. Die Tullner Gymnasiasten wuchsen über sich hinaus. Angeführt von Benjamin Österreicher, der in der Einzelwertung hervorragender Sechster wurde, belegte das Quintett Platz drei in der Teamwertung (die Platzierungen der vier besten Läufer wurden zusammen gezählt). Das BG/BRG Tulln (sechs, 20, 21, 23) musste sich nur der NMS Kötschach-Mauthen (Kärnten; Einzelplatzierungen drei, vier, sieben und zwölf) und der Mittelschule Au (Vorarlberg; eins, zehn, elf, 17) geschlagen geben. Die Bronzemedaille glänzte wie Gold: „Platz drei ist ein sensationelles Ergebnis. Wir gratulieren den Schülern sehr herzlich“, strahlte Sportlehrerin Bianca Koch.