Seit 2005, also seit seinem zwölften Lebensjahr, spielt Martin Proksch bei den Tullner Ravens Baseball. Mit 15 wurde er in ein spezielles Förderprogramm, der Baseball Academy aufgenommen. Im Zuge dessen erhielt er die Möglichkeit, für das Nationalteam tätig zu werden.

Genau mit diesem feierte Proksch eine Premiere. Baseball Österreich hatte sich 2014 bei der U-21-EM durch einen zweiten Platz für die Weltmeisterschaft in Mexiko 2016 qualifizieren können. Dadurch nahm das österreichische Nationalteam kürzlich erstmals an einer WM teil.

Proksch, der sich unter anderem in der Austrian Baseball League für die Stock City Cubs einen Namen gemacht hat, kam im mexikanischen Monterrey zum Einsatz. Gleich im Auftaktspiel gegen Australien durfte er als Catcher aufs Feld. Obwohl die Partie mit einem Single-Homerun durch Ferdinand Obed vielversprechend gestartet hatte, setzten sich die Australier am Ende 8:1 durch.

Weiters trafen die Österreicher in der Vorrunde auf Japan, China/Taipeh, Nicaragua und Argentinien. Japan (Nummer 1 der Weltrangliste, Anm.) und Australien bestritten später das Finale, welches die Japaner 10:3 für sich entscheiden konnten.

In der Zwischenrunde lauteten die Gegner Venezuela, Südafrika und Tschechien. Gegen die Nachbarn lag man sogar 7:0 vorne, musste dann jedoch eine bittere 7:14-Niederlage einstecken.

Ernüchternde Bilanz für das Team Austria

Trotz ordentlicher Leistungen war die Bilanz für das Team Austria ernüchternd. Sieglos musste die Heimreise angetreten werden. „In diesem Turnier war Österreich zum Vergleich wie die Faröer Inseln bei einer möglichen Fußball-WM-Teilnahme. Alles in allem lieferten wir aber eine gelungene erste Vorstellung ab, was auch mehrfach durch anwesende Fachkommentatoren aus den USA bestätigt wurde“, so Martins Vater Horst Proksch.

Für den 23-jährigen Filius zählt sicherlich der Umstand, ein Stück Baseball-Geschichte mitgeschrieben zu haben.