Mit Jahresende war es wieder so weit: Die Verleihung der MPV (Most Valuable Players) Awards der Asperhofen Blue Hawks ging im Rahmen der Weihnachtsfeier im Gasthaus Fenzl über die Bühne. Hierbei wurden die wertvollsten Spieler der vergangenen Saison durch das fünfköpfige Coaching Team rund um Headcoach und Offense Coordinator Matthias Mörth sowie Defense Coordinator Matthias Wolk gewählt.

Ausgezeichnet wurden Mario Tschernuter, Sebastian Göschelbauer, Patrick Gratzl sowie Harald Hirschmüller und Florian Wallner.

Die Verleihung der Glas-Awards erfolgte durch die jeweiligen Sparten Coaches und Blue Hawks-Obmann Gabriel Karner sowie durch Stellvertreter-Obmann Philipp Wied.

„Wir hoffen, dass wir auch in der kommenden Saison auf die großartige Unterstützung unserer Fans zählen können. Zu wissen, dass die Fans hinter uns stehen, motiviert zusätzlich!“, so Karner erfreut. Die ersten Vorbereitungsspiele sind im März des neuen Jahres zu erwarten. Zuvor steht aber noch eine Premiere auf dem Programm. Am Sonntag, 22. Jänner, wird es das erste Probetraining beim Borg Neulengbach für Liner geben. Beginn ist 14.30 Uhr, wobei sowohl für die Kampfmannschaft ab 17 Jahren als auch für den Nachwuchs ab 13 Jahren schwere und große Jungs gebraucht werden. Voranmeldungen erfolgen unter office@bluehawks.at.