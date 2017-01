TULLN - STOCKERAU 6:1. Die letzte Partie der Vorrunde ist Geschichte. Nach einer Niederlage kann Tulln nun gegen Stockerau auftrumpfen. Die Disziplin hat gestimmt, beinahe drei Linien konnten aufs Eis gebracht werden.

„Diesmal hat alles funktioniert. Für uns war das eine gute Vorbereitung auf das Halbfinale. Das Endergebnis der Vorrunde stand ja ohnehin schon vorher fest“, so Trainer Dusan Masaryk.

Am dritten Platz in der Tabelle war nicht mehr zu rütteln. Die direkten Duelle im Halbfinale waren also schon vorher festgestanden. Der Erstplatzierte, Amstetten, tritt mit Heimrecht gegen Stockerau an, beginnend diesen Freitag. Die Hummels treffen auf die Spielgemeinschaft Krems/Zwettl. Das erste Spiel der Best-of-three-Serie wird am Samstag in Zwettl über die Bühne gehen. Für Masaryk steht fest: „Ich will ins Finale kommen. Wenn wir so spielen wie gegen Stockerau, ist das machbar. Aber im Play-off müssen die Spieler kämpferischer, disziplinierter auftreten. Da reicht eine Niederlage und wir können draußen sein.“

Noch ist alles offen. Drei Spiele hat Tulln gegen die Spielgemeinschaft verloren, eines gewonnen. Trotzdem ist das Torverhältnis aus den direkten Begegnungen mit 34:35 fast ausgeglichen. „Wenn wir komplett sind, haben wir gegen jede Mannschaft gute Chancen“, weiß Pressesprecher Karl Charvat, „aber es ist Play-off und die anderen schlafen auch nicht.“

Gerade nach Weihnachten mussten die Hummels mehrfach stark ersatzgeschwächt antreten. Ein Spiel gegen Amstetten wurde wegen Spielermangels abgesagt. Diese Zeiten sollten nun vorbei sein, wenn man Ambitionen auf den Landesmeistertitel hat.

„Die erste Begegnung wird richtungsweisend sein. Wenn wir die gewinnen, schaut es gut aus“, prophezeit Charvat. Spiel Nummer zwei findet am 3. Februar um 20 Uhr in Tulln statt.