Was für ein Trainereffekt! Im ersten Spiel unter Neo-Coach Patrick Privoznik fertigte Tulln die SG Krems/Zwettl, der man im Hinspiel noch mit 5:9 unterlegen war, mit 17:2 ab.

Nach der vorwöchigen Schlappe in Zwettl, bei der die Rosenstädter 85 Strafminuten kassierten, trennte sich Tulln von Trainer Dusan Masaryk (bleibt aber Obmann-Stellvertreter und Jugendtrainer). Patrick Privoznik (für die Vienna Capitals und die Graz 99ers 87 Spiele in der EBEL; Trainer der

U 8, U 10 und U 11 der Junior Capitals und der Damen-Mannschaft) übernahm. „Der Trainer hatte zur Mannschaft keinen Draht mehr“, so Privoznik. Bei seinem Trainer-Debüt war das anders: „Ich habe einen klaren Spielplan vorgegeben. Jeder hat sich daran gehalten, deshalb ist das passiert.“

Tulln sei tatsächlich um die 15 Tore besser gewesen. „Von Krems/Zwettl ist nach den ersten Gegentreffern überhaupt keine Gegenwehr mehr gekommen. Ihr bester Spieler hat zwar gefehlt, aber der hätte auch keine 15 Tore gemacht. Und wir haben nie aufgehört zu spielen, wollten immer weiter Tore schießen. Das war unser Plan.“

Plan sei es auch gewesen, zu Null zu spielen. Das verhinderten Zeitstrafen der Schiris. Zu Beginn des dritten Drittels ließ Privoznik die Spieler Sekunden zu früh aufs Eis, in Unterzahl kassierte Tulln den ersten und später auch den zweiten Gegentreffer.

Am Donnerstag steigt das entscheidende dritte Spiel um den Finaleinzug. Ob Tulln nach dem höchsten Saisonsieg in der ganzen Liga der Favorit ist? „Es geht wieder bei 0:0 los. Wenn jeder seinen Job macht, wird es wieder funktionieren.“ Zieht Tulln ins Finale ein, hätte man im ersten Finalspiel Heimvorteil, da Amstetten (hat als besser platzierter Verein das Wahlrecht) in der ersten Partie auswärts antreten möchte, um bei einer Auftakt-Niederlage zwei Mal in Folge zuhause spielen zu dürfen. Wird das Auswärtsspiel am Donnerstag verloren, geht es für Tulln im kleinen Finale nur noch um Platz drei. Gegner wäre Stockerau.

Egal ob gegen Amstetten oder Stockerau: Tulln spielt am Sonntag in jedem Fall vor eigenem Publikum (17.30).