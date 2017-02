Das Ergebnis gegen Nibelungengau täuscht. Die Begegnung fand über weite Strecken auf Augenhöhe statt, lange Ballwechsel prägten das Spiel. Allerdings konnte Langenlebarn viele Chancen nicht verwerten, machte zu wenig Druck.

„Die Gegner hatten mit uns leichtes Spiel, wir waren zu passiv, haben die geschenkten Bälle nicht umwandeln können“, so Spielerin Annette Pferschinger.

Im ersten Satz lag man lange klar vorne, dann ging er überraschend noch an die Gastgeber. Nur den zweiten Satz konnte Langenlebarn für sich verbuchen, dann behielt Nibelungengau die Oberhand. Im vierten Satz startete Langenlebarn beim Stand von 4:12 eine sehenswerte Aufholjagd. Nach Abwehr von Matchbällen ging es in die Verlängerung, in der die Heimischen glücklicher waren.

Herren, Bundesliga. Für die Herren startet am Wochenende das Untere Play-off gegen Amstetten. Der Optimismus ist groß, die Erfolgswelle der letzten Partien auch in den Frühjahrsdurchgang mitnehmen zu können. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen Leistungseinbruch haben. Wenn wir das Spiel so durchziehen wie zuletzt, haben wir gute Sieg-Chancen. Unser Ziel sind die Top drei und der fixe Klassenerhalt“, so Mike Holzmann.