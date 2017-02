Der Ball der Gewichtheber fand auf der Schmelz im Schutzhaus „Zukunft“ statt. Vor Ort waren unter anderem Athletinnen des HSV Langenlebarn, die ihr Können im Frauenbewerb unter Beweis stellten. Die Hälfte des Starterfeldes wurde hier von HSV-Gewichtheberinnen besetzt, wobei zugleich alle (mit Ausnahme von Katrin Storka) aus den Reihen der Athletik-Akademie der Sport MS Tulln kommen.

In der Nachwuchsklasse starteten Freija Aflenzer, Tamara Köbe und Alina Novak. Letztere setzte sich gegen ihre zwei Vereinskolleginnen durch und siegte mit österreichischen Rekordmarken der U-15-Klasse in der Kategorie bis 40 kg. Alfenzer und Köbe folgten ihr auf die Plätze zwei und drei.

Besonderer Wert wird auf eine individuelle Betreuung gelegt. Katrin Storka, die sich in der Allgemeinen Klasse bewies, wird von Jürgen Pikola, Tamara Köbe von Florian Doppler, Freija Alfenzer von Maximilian Aflenzer und Alina Novak von Leopold Höller betreut, der betonte: „Ein großes Lob an die Veranstalter, vor allem an die Hauptorganisatoren, die Gebrüder Fuchs, aber auch an alle anderen Beteiligten. Volles Haus und Top-Equipment! Auch die Bedingungen beim Aufwärmen waren besser als je zuvor.“

Beeindruckend ist zudem, dass Köbe und Novak bereits dem österreichischen Nachwuchs-Nationalkader angehören. Schon bald könnten sie zur Spitze des österreichischen Frauen-Gewichthebens aufschließen.

Freija Aflenzer hingegen dominiert nin Österreich ach wie vor die Schülerklasse der Mädchen. Es wird noch bis zum Jahr 2019 dauern, bis die Athletin den Jahrgang der 14-Jährigen erreicht und sich in der Mannschaftsmeisterschaft beweisen kann.