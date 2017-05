Bereits im jungen Alter von fünf Jahren machte sich Sabine Ortlieb erstmals mit dem Wasserskisport vertraut. Mit elf Jahren dann stellte sich die Athletin ihrem ersten Rennen, und ab dann ging es stetig bergauf.

Seit 2015 ist die 28-Jährige Teil eines belgischen Teams, mit dem sie seither in der Königsklasse Ladies F1 startet. Zu den größten Erfolgen der Tullnerin zählt nicht nur der Junioren-Europameistertitel im Jahr 2004, Ortlieb wurde außerdem in den Jahren 2012 und 2014 zur Europameisterin der Klasse Ladies F 2 gekürt.

Nächstes Ziel: Weltmeister-Titel

Und das nächste Ziel ist auch schon gesteckt: Bis zu der von 26. Juli bis 6. August stattfindenden Weltmeisterschaft in Seattle (USA) möchte die Sportlerin in Hochform sein, um eine weitere Medaille, wenn möglich den Weltmeistertitel, zu holen. Die stärkste Konkurrenz wird aus Australien kommen, wo Wasserski so populär wie nirgends anders ist. Nicht zu vergessen ist Schwester Kathrin Ortlieb, die ebenfalls um den Titel der Weltmeisterin kämpfen wird.

Die Vorbereitungen auf die kommende Saison und vor allem auf die bevorstehende Weltmeisterschaft sind bereits in vollem Gange. Um genau zu sein begann die Vorbereitung bereits im November des Vorjahres mit einem Rennen in Teneriffa. Hier setzte sich die Tullnerin an die Spitze und war die schnellste Dame unter den Startern.

Schwestern-Duo erreicht Platz zwei unter 1.400

Kurze Zeit später stellten sich die Ortlieb-Schwestern in Sydney dem Double-Race, bei dem immer zwei Wasserskifahrer hinter einem Boot fahren. Hierbei handelt es sich um eines der größten Rennen der Welt mit rund 1.400 Teilnehmern. Unter dieser beachtlichen Starterzahl erreichte das Duo den tollen zweiten Platz. Sabine Ortlieb erinnert sich: „Es standen zahlreiche Trainings am Wasser auf der Tagesordnung. Das Meer war sehr unruhig, was somit perfekte Trainingsbedingungen für mich waren.“

Im Winter arbeitete die 28-Jährige mit Personaltrainer Lukas Hollerer von der Sportpraxis Tulln zusammen, um sich bestmöglich vorzubereiten. Der Fokus lag auf Ausdauer, Kraft und Koordination.

In den Osterferien trainierte Ortlieb mit ihrem Team in Belgien, welches sich aus Bootsfahrer Nico Bertels und Beifahrer Peter Catoor zusammensetzt, um sich aufeinander einzustellen. Nun, nach langer und intensiver Vorbereitung, startet die Wasserskifahrerin in die neue Saison. Bevor es zur Weltmeisterschaft nach Seattle geht, startet die Tullnerin unter anderem noch bei der Österreichischen Meisterschaft in Ybbs.

„Ich liebe den Adrenalin-Kick“

Neben den internationalen Bewerben (meist in Belgien, Holland, England und Spanien), gilt es außerdem, die Arbeit als Volksschullehrerin mit unter einen Hut zu bekommen. Dies bringt einige Herausforderungen mit sich, dennoch beschreibt Sabine Ortlieb ihre Leidenschaft wie folgt: „Ich liebe den Adrenalin-Kick, wenn man mit über 180 Stundenkilometer förmlich über das Wasser fliegt. Man schaltet dabei alles aus, und das genieße ich. Um sich das zu trauen, muss man sich voll auf sein Team verlassen können.“