Veronika Limberger hatte heuer auf dieses große Ziel hingearbeitet: den Transalpine Run.

Bei diesem siebentätigen Etappenrennen werden täglich Strecken zwischen 24 und 46 Kilometer zurückgelegt. Der Lauf startete in Fischen im Allgäu (D) und führte dann nach Lech, St. Anton, Landeck, Samnaun, Scuol und Prad bis zum Ziel nach Sulden (Italien). Dabei werden vier Länder durchquert.

Teilnahme ist nur im Team möglich

Da die Strecke aufgrund der vielen Höhenmeter sehr anspruchsvoll ist, muss das Rennen aus Sicherheitsgründen immer zu zweit bestritten werden. In die Schlusswertung gelangen nur jene Teams, die alle Etappenrennen bewältigen können. „Die Ausfalls- und Verletzungsquote ist bei diesem Rennen wirklich extrem hoch“, so Limberger.

Heuer starten 584 Athleten aus 30 Nationen, 454 davon finishten alle sieben Etappen. Die Felserin nahm mit ihrem Laufpartner, Gerhard Schiemer aus Bad Vöslau, am Mixed-Bewerb teil. Als „Flachländler“ war der alpine Lauf für das Duo eine besondere Herausforderung. Dennoch wurden Limberger und Schiemer in einem international sehr stark besetzten Feld zum besten österreichischen Team gekürt. In der Mixed-Wertung erreichten sie hinter den Siegern aus Kanada/Frankreich und dem zweitplatzierten Team aus Großbritannien den hervorragenden dritten Platz.

„Flachländer-Duo“ erreichte Platz drei

Einfach wurde es den Startern nicht gemacht. Sie wurden mit Daurregen, Nebel und Schneefall konfrontiert. „Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte – die Strecken waren landschaftlich ein Traum. Trotz der Strapazen und Anstrengungen konnten wir die wunderbare Bergwelt genießen und die erfreuliche Platzierung war gewissermaßen das i-Tüpfelchen.“

Für den Wachau-Marathon war Limberger ebenfalls aufgestellt, im Vorfeld jedoch „ohne jegliche Ambitionen auf eine schnelle Zeit“. Doch trotz des Transalpine-Runs in den Knochen war sie die schnellste Läuferin des Bezirks .