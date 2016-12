In Tulln gastieren innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Basketball-Großveranstaltungen.

Die Oberstufen-Bundesmeisterschaft ist bereits erfolgreich über die Bühne gegangen. Der Bundesländercup steht gleich nach dem Jahreswechsel am Programm. „Solche Bewerbe in meine Heimatstadt zu bringen, ist immer etwas Besonderes“, freut sich NBBV-Präsident Hanns Vanura.

Im Rahmen der Bundesmeisterschaft kämpften neun Landessieger der Burschen und die acht Gewinner der Mädchen um den Meistertitel im Oberstufen-Basketball. Erlaubt waren Schulteams, in welchen auch Vereinsspieler mitspielen konnten.

Bei den Burschen setzte sich das BG Gmunden mit einigen Nachwuchsnationalteamspielern im Finale gegen das Kärntner Team der HTL Wolfsberg durch. Den dritten Platz erkämpfte das NÖ-Realgymnasium Maria Enzersdorf.

Im Finale der Mädchen gewann das GRG Wien 17 Parhamerplatz gegen das Kärntner Stiftsgymnasium St. Paul. Die beste NÖ-Mannschaft, BG Berndorf, musste sich mit Platz acht zufriedengeben. Das BG/BRG Tulln unterstützte die Teams lautstark von den Zuschauertribünen aus.

Der nächste Großbewerb steht bereits vor der Tür. „Beim Bundesländercup treffen die besten Spielerinnen und Spieler das Altersklasse U 14 in Auswahlspielen des Formats drei gegen drei aufeinander. Dabei werden sportmedizinische Tests durchgeführt, um den körperlichen Zustand der jungen Athleten zu erfassen“, erklärt Vanura, der sich besonders darüber freut, dass zwei Tullner Nachwuchsspieler in die Auswahlteams gelangt sind: Herbert Lukaseder jr. und Peter Eisenschenk jr.

Lukaseder wird in einem der drei NBBV-Teams mitspielen. Eisenschenk kann aufgrund eines gebrochenen Unterarms nicht teilnehmen. Die Aufnahme ist für beide eine große Auszeichnung, insbesondere in Anbetracht der Konkurrenz in Niederösterreich mit den Großklubs und Leistungszentren wie UBC St. Pölten, Basket Dukes Klosterneuburg und LZ NÖ Süd.

Vanura hebt die Bedeutung des Cups hervor: „Es ist der wichtigste Nachwuchsbewerb in der U 14. Hier werden die Weichen hin zum Leistungssport gestellt.“

Der Cup beginnt am 2. Jänner, die Finalspiele finden am 4. Jänner ab 9 Uhr statt.