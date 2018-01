Schon nach sieben Minuten lag Tulln mit 5:0 in Führung. Zwei Mal hatte Patrick Gasperov getroffen. Zehn (!) weitere Male sollte der Topscorer seine Visitenkarte abgeben.

Johann Schmölz schied in der zweiten Halbzeit mit einer Knöchelverletzung aus. Andras Bozso laboriert an einer Schulter-Blessur und war nur 20 Minuten dabei.

In Vorbereitung auf die bevorstehende U-18-Staatsmeisterschaft setzte die Spielgemeinschaft auf die Kremser Jugend. Auch bei Tulln kamen viele Youngsters zum Einsatz. „Es war eine Trainingspartie unter Wettkampfbedingungen“, so Trainer Jörg Sibral, für praktisch gleich nach dem Schlusspfiff nach Kroatien ging.

Dort schnupperte Sibral EM-Luft, sah in Porec alle drei Österreich-Spiele (die Auftakt-Niederlage gegen Weißrussland am Freitag, die Niederlage gegen Frankreich am Sonntag und die Partie gegen Norwegen am Dienstag) live in der „Zatika Sports Arena“ – als einer von 600 mitgereisten Österreicher. Als Schlachtenbummler im herkömmlichen Sinn war Sibral nicht unterwegs, vielmehr nimmt er zur Lizenzverlängerung noch bis Donnerstag in Kroatien an einer Trainer-Fortbildung teil.

Sportlich lief es für Österreichs Team nicht nach Wunsch, in organisatorischer Hinsicht dank der „Tulln-Connection“ aber optimal. Im Österreicher-Haus wurde an den Spieltagen des Österreichischen Nationalteams zum Fantalk mit Markus Floth gebeten. Diese Neuerung – ausgedacht vom früheren ÖHB- und aktuellen EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner, umgesetzt von seinem Nachfolger im nationalen Verband Bernd Rabenseifner – wurde sehr gut angenommen.