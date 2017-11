Landesliga Herren: TULLN - SG LANGENLOIS/KREMS 29:23. Ohne den Gegner geringschätzen zu wollen: „Wir wussten, dass wir – wenn alles normal läuft – gewinnen werden. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf haben wir es zu Beginn etwas schleifen lassen“, so Trainer Jörg Sibral zur durchwachsenen Anfangsphase.

Die Gäste lagen bis zur 22. Minute mit bis zu zwei Toren in Führung. Zur Pause war alles offen (14:14).

Nach gewechselten Seiten zog Tulln mit einem 5:0-Run auf 19:14 (37.) davon. Das Spiel war entschieden. So konnten sich die Hausherren auch den Luxus erlauben, fünf Siebenmeter zu vergeben.

Tulln gewann das Spiel, verlor aber Renato Matijevic, der in der ersten Halbzeit mit einer Zerrung ausschied. Top-Werfer des Abends war Markus Fischer mit acht Toren.

Bundesliga, Damen: TULLN – HYPO NÖ 2 22:33. Das „Farmteam“ von Hypo war für Tulln eine Nummer zu groß. In der Anfangsphase konnte Tulln noch gut mithalten (6:4-Führung, 14.). Erst in der 18. Minute ging der Favorit erstmals in Führung (6:7) und gab sie nicht mehr her. Nach der Pause schwanden die Kräfte. Die junge Torfrau Corinna Hoffelner traf an der schließlich deutlichen Niederlage die geringste Schuld.

Eine Viertelstunde vor Schluss wurde Viktoria Forster mit Rot ausgeschlossen. Im Finish standen nur noch ganz junge Tullnerinnen am Feld. Stella Dietrich trug sich vom linken Flügel ebenso in die Schützenliste ein wie Tanja Geiger vom Kreis, Sophia Hüttmair und Sabrina Klein. Würfe von Muriel Feigl und Katharina Schmied wurden an die Stange abgewehrt.

„In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, in der zweiten zuviel verworfen“, so Trainer Zeljko Gasperov.