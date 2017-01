Im ÖHB-Cup sorgt Tulln für Furore, schaltete nach einem Bundesliga- sogar einen HLA-Verein aus. In der Meisterschaft hingegen läuft es nicht rund. Die Titelhoffnungen hatten schon nach dem 29:29-Unentschieden gegen Tabellenführer Korneuburg einen Dämpfer bekommen. Und jetzt schlitterte Tulln beim Landesliga-Mittelständler Horn in eine überraschende Niederlage!

Passiert ist freilich nicht viel: Platz eins war schon vor dem Horn-Spiel (keinen Umfaller von Korneuburg vorausgesetzt) außer Reichweite und Platz zwei fix in der Tasche. Das 33:32 ändert also nichts daran, dass Tulln mit zwei Bonuspunkten ins Meister-Play-Off gehen wird.

4:5 war die einzige Tullner Führung

Tulln trat mit dem letzten Aufgebot an. Von der bestmöglichen Start-Sechs war nur Andras Bozso dabei. Johann Schmölz konnte nur in der Abwehr eingesetzt werden. Ohne ihn fehlte der Chef am Platz, waren seine Kollegen überfordert. „Die erste Halbzeit war katastrophal“, weiß Trainer Jörg Sibral, „wir waren extrem passiv“.

Die Waldviertler erwischten den besseren Start, gingen mit 3:1 in Führung. Tulln konterte, Burkert traf zum 4:5. Es sollte das erste und letzte Mal sein, dass Tulln in diesem Spiel in Führung lag …

Horn drehte mit einem 3:0-Run den Spieß wieder um. Ab dem 8:8 lief alles gegen Tulln. Sechs Minuten später war die Entscheidung fast schon gefallen: 15:9 lautete der Zwischenstand (23.). Horn baute den Vorsprung bis zur Pause sogar noch aus – Minus-Sieben war eine Vorgabe, die Tulln in Halbzeit zwei nicht mehr wettmachen konnte.

Zehn Minuten vor Schluss stand es nur noch Minus-Drei (29:26), fünf Minuten vor dem Ende Minus-Zwei. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr, drei Sekunden vor Schluss stellte Burkert den Endstand her.